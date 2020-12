Cervera: "El equipo ha hecho un gran partido"

Álvaro Cervera ha pasado por la sala de prensa del estadio Benito Villamarín para exponer sus impresiones de lo acontecido sobre el verde entre su equipo, el Cádiz CF, y el Betis. Malestar en el rostro del entrenador y cierta desilusión por el nulo premio al trabajo realizado.

"Jugar de forma más abierta es más bonito y a la gente la gusta, pero estoy seguro que hubiéramos perdido antes", explicaba el preparador cuando la cuestión es adoptar el estilo de siempre ante un rival que no está bien. "La afición del Cádiz es muy inteligente. Sabe que acabamos de subir y que vamos a sufrir. Tenemos puntos de más porque hemos ganado partidos que no se esperaban pero vamos a sufrir. Hoy hemos jugado en un campo en el que nos han tirado una vez a portería y han ganado. Luchamos para que nos nos tiren pero eso es casi imposible de conseguir".

La apuesta de colocar a Fali como doble pivote junto a Jens Jonsson contó con la siguiente explicación por su parte. "Tenemos la baja de Augusto, Garrido está en proceso de recuperación... Ahí nos falta un jugador con bagaje en Primera y que nos dé tranquilidad", admitía como necesidad de acudir al mercado de invierno para reforzar esa demarcación.

En cuanto a la vuelta de la pareja atacante de la segunda parte entre Álvaro Negredo y Choco Lozano, ha explicado que "nuestra pareja con Negredo y Choco ha permitido que el equipo haya peleado bien, si bien otras veces también lo hace con otras parejas". "Ojalá pronto esté Choco bien y podemos recuperar todo lo que teníamos".

En la siguiente fase de su análisis, las palabras de Cervera casi sorprendían. "Creo que el equipo ha hecho un gran partido. No estoy preocupado, sí enfadado. El Betis te puede hacer una jugada en cualquier momento, pero el gol viene de un balón que tenemos nosotros", añadiendo que "en Primera División hay cosas que es obligatorio no hacer". "Jugamos en largo porque queremos evitar lo que ha pasado. Nos pueden marcar en muchas jugadas, pero en esa no nos pueden marcar. Es lo que me enfada, pero para mí el equipo ha hecho un gran partido".

Profundizando en la acción del gol, dijo que "analizo la jugada antes, quizás lo hacemos por nuestra profesión". "Esa jugada al final lo que intento es evitarla porque puede acabar en gol. Viene de un balón que tenemos nosotros, en un pase interior en corto. Hay que evitar que ellos la hagan durante todo el partido y lo hemos logrado salvo en esa ocasión. Por eso mi cara larga. Ya nos pasó en Elche y de ahí viene mi contrariedad. Ha ganado el Betis pero mi equipo hoy lo ha hecho bien. No es un acierto de ellos, es un error nuestro".