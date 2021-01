Cervera: "Hay que demostrar que le puedes disputar un puesto al que está delante"

El entrenador del Cádiz CF ha medido muy bien sus manifestaciones en la sala de prensa del estadio de Montilivi, donde ha expuesto sus impresiones sin querer hacer sangre a pesar de la eliminación copera a manos de un conjunto de Segunda A.

"Las sensaciones son malas. No hemos tirado a gol y han sido mejores que nosotros. No saco ninguna conclusión buena. Somos una plantilla de Primera División y todos debemos estar preparados para jugar. Esperaba más, un partido competido que se pudiera ganar. La verdad es que esperaba más. Más claridad de nuestra parte y que ellos no tuvieran tanta", exponía nada más empezar su intervención.

Sobre la posibilidad de que este marcador le ayude en su reclamación de que lleguen refuerzos en la actual segunda ventana de incorporaciones, ha sido prudente. "A mí no me refuerza esto. El Cádiz es un club y todos trabajamos en la misma línea. Necesitamos más. Veníamos a jugar un partido contra un equipo que esta en Segunda División. Nos pueden ganar pero no de esta manera. Hay cosas que no pueden hacer un equipo de Primera ni jugadores de Primera. Ya sabemos que sólo atacando no nos da. Debemos defender bien. Si no lo haces y el ataque está como está, estos partidos los pierdes", ha recalcado el máximo responsable de la plantilla cadista.

Profundizando en lo sucedido, ha reconocido que "las sensaciones son malas y estas sensaciones ayudan a aprender". "Espero que a mí y a más gente. Hay que aprender", añadiendo que "todos los jugadores salen al campo con las ganas de hacerlo bien". "Si luego el partido no va bien, agachan la cabeza. No me ha gustado en conjunto. A alguno le va mal, pero lo intenta. Y otros tienen oportunidades pero no las aprovechan".

Sobre los errores del colegiado y sus asistentes (fuera de juego en el segundo gol, el tanto anulado a Malbasic y el posible penalti a Iván Alejo), ha medido más que nunca su intervención; primero por el hecho de no haber visto las repeticiones, y segundo por evitar más roces con el colectivo arbitral. "Esa es otra parte. Podríamos hablar de eso. Tú lo has visto por la televisión", ha respondido al compañero de prensa. "Nosotros durante todo el año hemos tenido más mala suerte que buena suerte. Aún así hay cosas que no... Hay cosas que se analizan solas, habrá que verlas y tomar decisiones", indicaba cargando más su inquietud por el rendimiento de los futbolistas.

En cuanto a lo que puede suponer esta decepción para la Liga, su reflexión ha sido la siguiente: "En el Cádiz somos 26 jugadores más dos porteros. A todos nos afecta. No nos gusta perder y hay maneras de perder. Intentaré que estas cosas no vuelvan a pasar con las armas que tengo. Han jugado once jugadores de la primera plantilla del Cádiz. No hay muchas disculpas", ha advertido.

Para acabar, ha dado una de cal y otra de arena en cuanto a la participación de ciertos futbolistas a partir de ahora. "No le cierro la puerta a ninguno, pero sí que lo van a tener más difícil. Hay que demostrar que le puedes disputar un puesto al que está delante y que hay hambre aunque no te salgan las cosas. Es algo que a alguno no le he visto. Mi obligación es entrenar, sacar puntos y sacar partidos adelante y pondré a los que vea que están más cerca de poder hacer lo que creo que debemos hacer".