Álvaro Cervera, técnico del Cádiz CF, se mostró muy molesto al acabar el encuentro. Sus palabras en la rueda de prensa demuestran que el final de Liga, a pesar del ascenso, no le ha gustado.

"Ha sido un partido más de los que jugamos tras haber ascendido. El rival no es superior a ti y pierdes el partido. Tres penaltis en los tres últimos partidos... es duro. Le doy muchísimo mérito al ascenso. Pero no se pueden perder partidos contra rivales que no son superiores. Últimamente perdemos partidos nosotros. Estoy contrariado y tomo nota de las cosas que veo", explicaba el técnico en un tono de profundo malestar.

Analizando el choque, dijo que "en la primera parte no ha estado mal". "El viento nos ha ayudado más. En la segunda parte he visto no sé si cansancio. Hice tres cambios y ellos han metido mucha gente arriba y no hemos sido capaces de sacar un contra. Luego meten un balón en el área que no remata nadie y les damos la oportunidad de un penalti. Esas cosas son negativas. Este equipo nunca hizo estas cosas y volverá a no hacerlas conmigo. No me gustan estas cosas", recalcaba antes de añadir que "si viene el Albacete y nos gana 0-3, soy el primero que felicita al rival". "Estoy cansado que nos dejemos ganar. Estoy cabreado. Y que la gente sepa que todo trae consecuencia".

De la pérdida de la primera posición, admitió que "da rabia perderla en la ultima jornada". "Hago dos lecturas: o no éramos tan buenos o nos hemos dejado llevar. Cualquiera de las dos hay que arreglarla".

Finalmente, Cervera se mojó con la suspensión del Dépor-Fuenlabrada. "Se desvirtúa la competición totalmente. Si se hace un calendario unificado a las dos ultimas jornadas es para algo. Mi opinión de la Liga tras la pandemia es que no se debería haber jugado nada. Y ahora digo lo mismo".