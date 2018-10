Cervera: "Este año va a ser más difícil"

El entrenador del Cádiz ha vuelto a comparecer en la sala de prensa del Ramón de Carranza cariacontecido por el nuevo tropiezo del equipo amarillo. "El partido ha estado muy disputado", ha afirmado antes de aclarar que "no era asequible" y mandar un mensaje a quien piense lo contrario: "Estamos pensando en cosas que no son verdad".

"Nos ponemos por delante, a pesar de que nos cuesta mucho marcar, y luego ellos han tenido la ocasión del gol y la última que casi nos ganan el partido", ha resumido antes de razonar que "hemos hecho lo que queríamos pero sin suficiente premio. La primera parte ha sido buena y en la segunda estábamos muy cansados".

Sobre el error en el tanto del empate, ha explicado que "el gol de ellos es uno cosa que trabajamos pero se comete un error y cuando pasa esto te cuestan goles y puntos".

Reconoce Álvaro Cervera que "hay muchos jugadores que no están en su nivel, a los que no les están saliendo las cosas. Yo al equipo lo veo en ciertos momentos que intenta hacer lo que queremos hacer. Nosotros no somos buenos en algunas cosas y sí en otras, lo intentamos pero no sale. Es un dominio que se ve que pase lo que pase no vamos a hacer daño, y si utilizamos a más jugadores nos pueden hacer daño".

Preguntado en concreto por José Mari, el técnico ha indicado que "para mí no comete errores que perjudiquen o desgasten, otras cosas sí. En la segunda parte más que nada he visto al equipo cansado, sobre todo por la banda izquierda".

Aunque hay paralelismo con lo sucedido las pasadas dos temporadas, recuerda que "no tenemos mejor plantilla, ya lo dije, y esto es distinto, las circunstancias han cambiado totalmente.Nos hemos acostumbrados a una cosa que este año puede ser distinta. La escalera cada vez es más difícil de subir. Aparte de otras muchas cosas. Lo del año pasado no tiene nada que ver. Nos va a costar mucho".

Por mencionar algo positivo, admite que el estreno de Jairo promete. "Lo conozco hace mucho tiempo, hace falta que se ponga bien pero es eléctrico, tira bien, incluso en la banda derecha, me daba miedo porque lleva mucho tiempo parado".

Por último, asegura que "no estoy más cansado, pero sí más fatigado porque veo que me cuesta más, que nos cuesta más. No es una cuestión de confianza, sino que veo que va a ser más difícil. Este año veo que va a ser más complicado".