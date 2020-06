El Cádiz CF va líder de Segunda División A, pero hay preocupación en Álvaro Cervera. Las sensaciones no son las mejores pero tampoco los resultados acompañan. Tres puntos de los últimos 12 ponen de manifiesto que va a tocar sufrir para conseguir el ascenso.

"Para ganar hay que llegar más. Nos falta más llegada para ganar los partidos", se repetía el técnico al exponer sus primeras impresiones. "Llevábamos once partidos sin dejar la portería a cero. Hoy lo hemos logrado", añadiendo sobre la resistencia de sus pupilos que "el control de la capacidad física de los jugadores es muy difícil". "Hay que hacer cambios para tener al equipo fresco".

No sabe el motivo exacto que hace del Cádiz un equipo que le cuesta llegar y marcar. "Al final son dos cosas: o la defensa contraria es buena o te falta calidad y velocidad. No hemos sido de claridad ante la defensa contraria porque somos más de madurar los partidos. Con estas llegadas hemos llegado hasta aquí y no las vamos a cambiar porque nos penalizaría. Dar un paso adelante nos cuesta por todo".

La posibilidad de mover el banquillo y dar minutos a otros la despachó con esta respuesta: "Quedan quince días de competición y gente como Malbasic, que lleva tanto tiempo parado, nos puede echar una mano. Pero, ¿cuánto? ¿Diez, quince minutos? Y Edu Ramos viene tocado desde Huesca", aclaraba. En este sentido, Cervera puntualiza que "estamos teniendo muchas bajas en gente importante". "No me he quejado nunca de eso y no lo voy a hacer ahora, pero en una liga tan corta precisas más futbolistas".

De cara al objetivo, mantiene el discurso de siempre. "Creo que va a ser complicado. Lo creo desde el primer día. Lo que hemos hecho hasta ahora ha sido increíble. Somos un equipo más, no el mejor y nos cuesta y se está notando. En partidos a tres días hay equipos que sacan más puntos. Semana a semana hemos demostrado ser mejores pero ahora nos cuesta".

Para acabar, se refirió a la afición. "Que tenga confianza y sabemos que no nos van a fallar. Queremos devolverle todo lo que nos ha dado siempre. No está costando más por la falta de ellos", admitía el entrenador cadista.