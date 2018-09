"Fue querer y no poder"

El entrenador del Cádiz Club de Fútbol,Álvaro Cervera, compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa del estadio Heliodoro Rodríguez López al término del encuentro disputado frente al Tenerife, resuelto con derrota de los amarillos por la mínima tras el gol de Nano en el minuto 32.

El preparador cadista no estaba nada contento con una nueva derrota de su equipo. En su balance del encuentro, el técnico explicó que “se vio un partido con dos equipos que tienen las ideas claras”.

Añadió el míster que el Tenerife “aprovechó la ocasión que tuvo y a partir de ahí fue un querer y no poder. No tuvimos claridad necesaria para hacer daño". No ocultó las dificultades de los suyos en las labores de ataque.

Por otro lado, Cervera indicó que “el Tenerife ha cambiado tanto de entrenador como de sistema y tiene las ideas claras. Por fases le han salido bien las cosas y otras no”.

En la misma línea, el entrenador del Cádiz agregó, sobre el conjunto chicharrero, que “es un equipo que tiene velocidad y también gol y lo normal es que con el tiempo salga de la zona en la que está”.