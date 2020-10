El Cádiz CF acaba la séptima jornada en la sexta posición

El Cádiz CF cerrará la séptima jornada de Liga instalado en una cómoda sexta posición que era impensable antes del comienzo del campeonato.

Una victoria en el encuentro frente al Villarreal le hubiese dado acceso a la zona de 'Champions', pero el empate la hace bajar de la quinta a una sexta plaza que sigue siendo una ubicación de privilegio. El Cádiz CF sigue una semana más en las parte alta de la tabla. Sólo tiene por delante al Real Madrid (13 puntos), Granada (13), Villarreal (12), Atlético de Madrid (11) y Real Sociedad 11 antes de medirse en casa al Huesca).

Una semana más en puesto de Liga Europa, todo un reflejo de la buena situación del conjunto amarillo, que ha sumado más de la mitad de los puntos que ha disputado: 11 de 21. Si no hubiese sufrido errores arbitrales, la cuenta sería de 14 puntos y ocuparía la cima. Aunque lo relevante es el objetivo de la permanencia.

Con esos 11 valiosos puntos, el Cádiz CF transita con tranquilidad (un alivio, según el entrenador, Álvaro Cervera) por la escalera de la clasificación. Dispone de un punto de ventaja sobre el Osasuna, Elche y Getafe (séptimo, octavo y noveno con 10), y tiene dos más que el Betis, décimo con 9.

Lo más importante es la renta sobre el descenso. El margen es de seis puntos a falta del encuentro entre el Levante (3 puntos) y el Celta (5) que se disputa el lunes 26 de octubre a partir de las nueve noche.

La clasificación presenta un elevado grado de provisionalidad debido a que no son pocos los equipos que tienen partidos pendientes.

El Cádiz CF encadena cuatro jornadas consecutivas sin perder. Pasa de dos derrotas en los tres capítulos iniciales (ante el Osasuna y el Sevilla) a un par de victorias y dos empates en las siguientes. El conjunto amarillo enderezó el rumbo y ahora quiere aprovechar su buen momento para seguir sumando todo lo que pueda y así acercarse a la salvación.

El entrenador

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, se mostraba satisfecho en líneas generales tras firmar tablas ante un rival poderoso. "Sumamos un punto. Mientras que sumemos, estos partidos los podemos dar por buenos. Portería a cero contra Villarreal y Madrid es bueno. Así creo que podemos hacer algo en la categoría. Si hacemos otra cosa hablaremos de otro resultado ante estos equipos".

Análisis de lo sucedido. "Pensábamos que se equivocarían en el exceso de pases, pero no se han equivocado. La posesión ha sido de ellos y la defensa, nuestra, salvo alguna excepción, no de ocasiones claras".

El gol de Negredo. "Hubiese sido otro partido totalmente. Hoy en día se desequilibran con los goles, tanto para ellos como para nosotros. Habríamos tenido más campo y más ocasión de hacer nuestro tipo de juego, ellos habrían tenido que arriesgar más y cuando se arriesga se falla".

¿Polémica arbitral? "El gol está bien anulado, pero es lo de siempre. ¿Cuáles se van a ver en el VAR y cuáles no? ¿Las del Villarreal y otros sí y las del Cádiz no?".

Sigue sin explicaciones sobre el funcionamiento del VAR. "Cuando lo instauraron, vinieron a explicarnos que las jugadas se miraban arriba, que se miraban todas, que no hacía falta protestarle al árbitro, que todo se decidía desde arriba. Desde entonces no han vuelto a decirme nada. No pido que me den explicaciones, sólo pregunto cuáles se ven y cuáles no".

Empate justo. "Como entrenador, empatar con el Villarreal, que está jugando en Europa y tiene una plantilla espectacular, me voy contento porque ganamos en Madrid y empatamos ahora. Son cuatro puntos de seis. Pero entiendo que a la gente pueda no haberle gustado el partido".

El camino hacia el objetivo. "Tengo claro que este tipo de partidos el Cádiz los tiene que jugar así. Creo que si los juega de otra manera tendrá más oportunidades de perder que de ganar. A este tipo de equipos el Cádiz no le puede jugar más abierto, aunque es verdad que hay que darle una vueltecita de tuerca, el pase de tres metros, que vaya al sitio... Lo conseguiremos seguro".

Su charla con Emery. "Me ha dado la enhorabuena por lo conseguido y le he dicho que para mí era un orgullo llegar a enfrentarme a él como entrenador".