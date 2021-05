El rival del Cádiz CF presume de su ventaja: la afición

El centrocampista del Levante Jorge De Frutos confesó que está viviendo "un sueño" en su primera temporada en la máxima categoría y que "nunca" se hubiera imaginado jugar al nivel que ha exhibido. Todo ello mientras se frota las manos a la espera del Cádiz CF, el adversario contra el que cierran la campaña.

"Firmarlo claro que lo hubiera firmado, no me lo hubiera imaginado nunca el primer año que he podido disfrutar de la Primera División", dijo en una entrevista en los medios oficiales del Levante. "Para mí es un sueño todo lo que estoy viviendo desde el primer día que llegué. He intentado aportar el máximo y creo que he hecho buenos partidos y estoy muy contento por ello", insistió.

El jugador, que esta temporada ha marcado cuatro goles y ha repartido nueve asistencias en la Liga, se mostró encantado por poder disfrutar este viernes junto a su afición del último partido de la temporada ante el Cádiz CF. "Nosotros también sentimos la afición muy de cerca y estamos con muchas ganas de que llegue el viernes, de disfrutar de la poca gente que va a poder entrar pero a ver si para el año que viene poco a poco se van pudiendo hacer un poco mejor y van entrando más gente", comentó.

De Frutos lamentó que la afición del Levante no haya podido disfrutar de "los buenos partidos" que han hecho en el Ciutat de València esta temporada. "Es mi primer año aquí en el Levante y es una pena que no haya podido haber gente", resumió.

De momento, el jugador del Levante y sus compañeros tendrán la ventaja de que 5.000 gargantas estarán arropándoles contra el Cádiz CF, algo que muy pocos equipos van disfrutar esta temporada.