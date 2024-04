Cádiz CF: Es posible un nombre comercial para el estadio

El presidente del Cádiz CF le está dando vueltas al asunto del nombre del estadio, hoy en día Nuevo Mirandilla, con el deseo de que Carranza reaparezca convencido de que entra dentro de los parámetros de la legalidad.

En su presencia en 7TV, el máximo dirigente de la entidad se refirió a la actualidad del campo ubicado en La Laguna y de las opciones que barajan para el nombre. "La solución para el nombre del estadio pasa por ponerle un nombre comercial y ahora estamos en ello", explicaba en el programa antes de agregar que no deben existir problemas con retomar el nombre de Carranza en cuanto a cumplir la Ley de Memoria Histórica. "Carranza, siempre que no homenajee a nadie, creo que cumple con la Ley. Ese patrimonio no se debe perder y, además, es compatible con un nombre comercial", deslizaba el presidente del Cádiz CF.

En su entrevista, Vizcaíno hizo referencia a cuestiones que afectan a la situación que se vive con el suelo de Delphi. En este sentido, explicaba que "tenemos en la mesa un proyecto para empezar mañana", añadiendo que "si un político tiene una alternativa mejor que la nuestra, nos retiramos". "Que nos den lo que nos ha costado y nos vamos".

El máximo dirigente de la entidad aprovechaba la cita para lanzar una nueva defensa de la idea que manejan para los terrenos existentes en el término municipal de Puerto Real. "Delphi es una oportunidad empresarial e industrial en un sitio que se considera estratégico para nuestro proyecto en Cádiz. No nos hubiese costado lo que nos costó, que fueron más de dos millones de euros, si no hubiese tenido lío. Es un suelo difícilmente desarrollable para todos los operadores. Para el Cádiz y también para la Autoridad Portuaria", recalcaba un Vizcaíno que espera que la operación pueda desarrollarse como es deseo de los dirigentes que están detrás del proyecto.