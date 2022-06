El rival directo del Cádiz CF que puede fichar a Bale

Ángel Torres, presidente del Getafe, declaró el miércoles 8 de junio que le han ofrecido la incorporación del galés Gareth Bale, quien tras terminar contrato con el Real Madrid no seguirá en el club blanco, y aseguró que no sabe si llegará a su equipo porque tiene que consultarlo con la dirección deportiva y el entrenador. El Getafe es uno de los rivales directos del Cádiz CF en Primera División.

Azulones y gaditanos finalizaron la temporada 2021/22 empatados a 39 puntos, aunque los madrileños llegaron salvados a la última jornada. El Getafe pretende el curso venidero evitar los apuros que pasó en la Liga recién finalizada. Se dispone a hacer fichajes y uno de ellos puede ser de relumbrón.

"Alguien se lo puede tomar a broma pero hace 45 o 50 minutos he hablado con su representante y nos lo han ofrecido. No es un invento. He averiguado los motivos de quererse quedar, le tengo que dar vueltas y hablar con el entrenador", dijo Ángel Torres, presidente del Getafe, tras presentar las camisetas de la próxima temporada.

"No sé si va a venir. Todos los buenos futbolistas son una posibilidad. Me lo han ofrecido, amablemente he escuchado, y a partir de ahí consultaré con la dirección deportiva y el entrenador. Cualquier cosa es posible", confesó.

Torres aseguró además que "hay dos o tres jugadores interesantes" del Real Madrid Castilla en los que estarían interesados para reforzarse de cara a la próxima temporada, para la que esperan realizar unas ocho incorporaciones.

El Getafe, que sufrió para lograr la permanencia la última campaña, no quiere volver a sufrir tanto el próximo curso. Para ello la dirección deportiva y el presidente, Ángel Torres, trabajan para hacer un equipo más competitivo.

"Tenemos claros los cambios que hay que hacer. Hay que ser prudentes porque todo el verano nos adjudicarán nombres, pero hay que cambiar el equipo y meter más garra y más velocidad para que no pase lo del año pasado", dijo Ángel Torres, tras presentar las camisetas oficiales para la próxima temporada.

Entre los posibles refuerzos podría ser que haya alguno del Real Madrid o Atlético de Madrid, clubes con los que existe buena sintonía y con los que intentará realizar alguna operación.

"Cuando termino la temporada visito siempre al Real Madrid o Atlético por si pesco algo. Veo, escucho y después pido. Han salido nombres que no voy a decir pero no hay nada. Hay dos o tres interesantes del Real Madrid Castilla. También tengo pendiente llamar a Miguel Ángel Gil. Primero por la buena relación de amistad y segundo por si nos podemos ayudar mutuamente ya que el mercado no está para fichajes", confesó.

Otro de los frentes que tiene abierto Ángel Torres es el de la creación de un nuevo estadio que sustituya al actual.

"Tenemos un equipo encabezado por Antonio Sánchez recibiendo empresas que han hecho estadios nuevos en el norte para que vayan pasando ideas y diseños. Con el ayuntamiento hablaremos porque este es el único de Europa con foso y la afición de Getafe se merece un estadio nuevo", señaló.

"Espero que con el ayuntamiento, ahora o en septiembre, nos sentemos. Hay una ventaja y es que tenemos 53 millones de euros preparados para sentarnos con el ayuntamiento y ver cómo se ejecuta. Lo más difícil lo tiene el club, que es el dinero, y no hipoteca a nadie", manifestó.

"Nos planteamos un proyecto a cuatro años con un campo nuevo y para plantearnos el tema de la concesión a cuarenta o cincuenta años", comentó.

Por último, Ángel Torres habló del homenaje que recibió hace unos días por parte de AFE Ángel María Villar, ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol, y que contó con la presencia de Gianni Infantino, máximo mandatario de la FIFA.

"Estuve catorce años con él en la Junta Directiva y me fui cuando lo echaron. Yo dije que de lo que se le acusaba había que demostrarlo. Pasarán años y se archivará. No he visto cosa igual. Era un hombre que hacia 30.000 kilómetros todos los meses viajando y que no le ha dado tiempo a gastarse el dinero que decían tenía. Parece que porque tiene tres casas es un ladrón. Es un atropello", concluyó