Un ex del Cádiz CF aterriza en una dirección deportiva de Primera

El presidente del Elche, Joaquín Buitrago, justificó este miércoles la salida de la entidad esta semana del director deportivo, Nico Rodríguez, al señalar que el club, tras dos años de éxito, desea reestructurar esta área de la entidad con un nuevo giro. Al margen de decisiones, el ex del Cádiz CF Sergio Mantecón asume la responsabilidad en esa parcela.

"El club está en transformación y crecimiento y la labor de Nico queda ahí. Nos hemos sentado con él y hemos visto que la mejor solución era separar los caminos. Hemos solventado la situación bien para Nico, para Daniel (su ayudante) y para el Elche", explicó Buitrago, quien añadió que el fútbol "es dinámico y los clubes se tienen que trasformar".

El presidente restó importancia a que el relevo se haya producido cuando aún no ha finalizado el mercado de fichajes "porque está ya prácticamente cerrado y reiteró que el Elche "necesitaba hacer un cambio".

Buitrago confirmó a Sergio Mantecón, ex capitán y técnico del club, y con pasado como futbolista profesional en el Cádiz CF (2014-2017), como responsable de la parcela deportiva y adelantó que evaluarán si es necesario la incorporación de nuevos técnicos a la dirección deportiva en el futuro.

Cabe recordar que Mantecón formó parte de la plantilla del Cádiz CF que consiguió el ascenso a Segunda A de la mano de Álvaro Cervera, en aquella eliminatoria final contra el Hércules.