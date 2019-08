El Cádiz CF apunta a Blanco Leschuk

Al Cádiz le falta un jugador de ataque para casi cerrar la plantilla y las gestiones de la dirección deportiva apuntan en más de una dirección. En los últimos días el nombre del 'Choco' Lozano está muy bien situado, algo que incluso ha manifestado públicamente Óscar Arias. Pero como la operación no es del todo segura ni fiable para que llegue a buen puerto, hay que añadir el de Gustavo Blanco Leschuk, delantero argentino que la temporada pasada estuvo cedido en el Málaga. Disputó los dos encuentros contra el Cádiz, en el Ramón de Carranza y en La Rosaleda.

Blanco Leschuk es propiedad del Shakhtar Donetsk, donde sigue a la espera de resolver su futuro para la campaña ya iniciada en la mayoría de competiciones europeas. Se trata de un futbolista de 27 años, que mide 1,90 metros y que la etapa del Málaga ha sido su primera experiencia en el balompié español. Es probable que no vaya a seguir en Ucrania pero el empuje y la pugna en la que está inmerso el Cádiz tiene otros futuribles para el atacante: el propio Málaga y el Racing de Santander, entre otros. Con el Shakhtar ha conquistado cinco títulos en aquel país.

Una de las cuestiones con las que se ha encontrado la entidad de la Costa del Sol apunta al bloqueo por el límite salarial, algo que también ha salpicado a la UD Las Palmas. Ese escenario aleja el regreso de un ariete que la temporada pasada contaba con una de las fichas más altas dentro de la plantilla blanquiazul.

Leschuk dejaba entrever hasta hace un mes que su gran objetivo era volver a La Rosaleda a pesar de la permanencia del equipo en Segunda A. Por su parte estaba todo claro. A partir de ahí presionó a su club para que aceptara de nuevo su marcha, ya que la competencia en el Shakhtar es muy alta y su papel allí sería secundario. Hay que tener presente que la campaña pasada fue titular.

El curso con el Málaga resultó bastante completo para él después de participar en 42 encuentros y anotar 9 goles (siete asistencias). Se convirtió en una pieza muy fiable para los malagueños, que se clasificaron para la fase de ascenso a Primera aunque quedaron apeados en la primera eliminatoria a manos del Deportivo de la Coruña.

A Blanco Leschuk le queda una temporada de contrato con el Shakhtar Donetsk. Hace un año el club de Ucrania y el Málaga acordaron la cesión por una campaña y una opción de compra de 2,5 millones de euros para que la entidad blanquiazul pudiera hacerse con la propiedad del jugador. La continuidad del Málaga en la categoría de plata descarta ese abono.

La posibilidad con el Cádiz pasaría por una llegada del ariete argentino a través de una cesión, todo ello para que las condiciones económicas estuvieran dentro de lo permitido para la entidad. Es una cuestión que debe tratarse con celeridad por la proximidad del día 2.

No sólo el Cádiz y el Málaga clavan su mirada en este futbolista con buen cartel en Segunda A, ya que un recién ascendido, el Racing de Santander, le tiene marcado en su agenda pero tampoco está en disposición de acometer un traspaso. Llegaría a hacer un esfuerzo importante por lograr su adquisición a préstamo. En El Sardinero también cuentan con la voluntad del jugador de regresar a España tras su experiencia en La Rosaleda la pasada campaña. Eso sí, el cuadro racinguista no parece que vaya a esperar por el argentino hasta el final del mercado, y si la situación no se desbloquea buscará otra alternativa.