El jugador del Cádiz CF Roger Martí, uno de los afectados por el incendio de Valencia

El incendio devastador que arrasó la pasada semana un edificio de viviendas del barrio valenciano de Campanar ha dejado 10 fallecidos y una gran cantidad de familias sin hogar. Entre las personas afectadas por este suceso se encuentra Roger Martí, propietario de uno de los pisos que ha acabado calcinado y que actualmente lo tiene alquilado.

Roger, que actualmente se encuentra lesionado por una fractura de peroné y de los ligamentos internos del tobillo derecho, reconoció el pasado domingo ante las cámaras de Gol Play que es dueño de una de las viviendas y que, incluso, llegó a vivir en ella durante cuatro años, momento en el que era jugador del Levante.

Así, ante las preguntas del periodista Ricardo Rosety, que realizó las labores de pie de campo en la retransmisión en abierto del encuentro entre el Cádiz CF y el Celta de Vigo, quiso unirse "al dolor de las familias que han perdido a algún familiar en el incendio, mostrar mi apoyo y mandar un abrazo enorme a todos los vecinos afectados".

El delantero de Torrent ha indicado que, por fortuna, la actual inquilina de la vivienda no se encontraba en este lugar en el momento del suceso, por lo que en este caso los daños son solo materiales. Con todo, Roger manifestó que "tengo mucha gente conocida" en el edificio, por lo que "ha sido un palo muy duro. Me puedo imaginar cómo está la gente allí y mandar mucha fuerza".

Con todo, Roger ya se está moviendo para poder recaudar fondos para todos los vecinos afectados por el incendio. Así, ha explicado que ya se está poniendo en contacto con "bastantes compañeros para que me envíen camisetas" y así poder organizar una rifa benéfica para "ayudar con lo que sea para la gente".

En otro orden de cosas, el propio jugador ha indicado ante las cámaras de Gol Play que ya se encuentra en la recta final de su recuperación, por lo que espera poder estar disponible a las órdenes de Mauricio Pellegrino a finales del mes de marzo. "No me gusta nada estar fuera y no poder ayudar al equipo", ha resaltado el de Torrent, que se lesionó en su mejor momento desde que viste la elástica amarilla.