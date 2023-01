El Cádiz CF y el Real Madrid acuerdan la ruptura del contrato de cesión de Blanco

Antonio Blanco realizó el martes 10 de enero en su último entrenamiento como futbolista del Cádiz CF salvo giro inesperado. El club gaditano y el Real Madrid llegaron a un acuerdo para dar por finalizado el contrato de cesión del mediocentro, que en principio era por toda la temporada pero quedó interrumpida a mitad de curso. El anuncio oficial puede ser en cualquier momento.

La entidad madridista cedió a Blanco al conjunto amarillo con la idea de que adquiere experiencia en Primera División. Es una de las promesas salidas de Valdebebas, con media docena de partidos jugados con el primer equipo merengue.

En el Cádiz CF no tuvo el protagonismo que buscaba el joven centrocampista. Participó sólo en tres encuentros de Liga: dos como titular frente al Athletic de Bilbao y el Celta de Vigo en la tercera y cuarta jornada y uno como suplente en la visita al Rayo Vallecano. Formó parte del once inicial en el duelo copero ante el Real Unión de Irún. En total, 249 minutos (159 en el campeonato y 90 en torneo del ko).

La salida del medio no afecta a priori al rediseño de la plantilla en el mercado de invierno. Ya había dejado de contar, como quedó de manifiesto al no entrar en las convocatorias de los dos partidos a la vuelta del parón. Ocupaba plaza de sub'23, por lo que no afecta a las fichas profesionales.

Con él son tres los centrocampistas que causan baja tras la marcha de Tomás Alarcón (cedido al Zaragoza) y la grave lesión de José Mari. La novedad en esa zona es el fichaje de Youba Diarra.

Las cifras demuestran que Blanco no gozaba de la confianza del entrenador, Sergio González. La solución ha sido la desvinculación del jugador, su regreso al Real Madrid y su salida a otra escuadra para buscar las oportunidades que no encontró en el Cádiz CF. Todo apunta a que su siguientes destino será el Deportivo Alavés, equipo de Segunda División que pelea por volver a Primera, categoría que perdió la pasada campaña.