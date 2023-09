El Cádiz CF - Girona tiene día y hora

El choque de la novena jornada de Liga que medirá al Cádiz CF con el Girona ya ha sido fijado por LaLiga. Ese encuentro se disputará el sábado 7 de octubre a partir de las dos de la tarde, por lo que se repite el horario del último partido, en el feudo del Athletic de Bilbao.

El 7 de octubre es el día de la Patrona de Cádiz, por lo que la ciudad estará de celebración desde primera hora de la mañana hasta por la noche, cuando concluya la procesión con la Virgen del Rosario Coronada. La hora del encuentro no es la que más desean los seguidores porque realmente no es cómoda, aunque no asistir al fútbol y luego a los actos por la Patrona.

El Cádiz CF llegará a ese partido después de visitar el domingo 1 de octubre al Atlético de Madrid (21:00 horas), mientras que el Girona lo hará tras recibir el sábado 30 de septiembre al Real Madrid en Montilivi (18:30 horas), por lo que los dos conjuntos tendrán citas de máxima exigencia antes de verse las caras en el Nuevo Mirandilla.