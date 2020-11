Cádiz CF: Alberto Perea, en busca de la titularidad perdida

Alberto Perea, futbolista del Cádiz CF, habló el miércoles 11 de noviembre de la marcha del equipo en Primera y del papel que está desempeñando en los compases iniciales de la campaña 2020/21.

Balance del comienzo de la temporada: "Llevamos casi un cuarto de Liga y es positivo salvo el último partido, que ya dejamos atrás para pensar en el próximo. El equipo demuestra que puede dar guerra y la vamos a dar. Fuera estamos sacando muchos puntos y tenemos que seguir así".

El 4-0 en el Wanda Metropolitano: "Nunca esperamos que nos van a meter cuatro goles. El Atlético de Madrid es de los mejores equipos de España y el mundo, tuvimos mala suerte en los dos primeros goles y después es difícil responder a un rival de esa talla".

Su rendimiento: "Este año me cuesta más entrar en el equipo. El equipo rindiendo bien y es complicado, pero yo voy a seguir trabajando en los entrenamientos para ponérselo difícil al míster. Espero que con trabajo y sacrificio pueda tener más minutos".

De titular al banquillo: "La expulsión en Girona (uno de los últimos partidos de la pasada campaña) puede que me haya perjudicado en el inicio de esta temporada. Pombo aprovechó la oportunidad. Me sentí mal por perjudicar al equipo en los últimos partidos de la pasada Liga y no empezar jugando en la actual".

El arranque del equipo: "Tras conseguir el ascenso no es fácil pelear en Primera, pero hemos competido bien y llevamos 14 puntos. Estamos todos contentos, ahora a desconectar esta semana de la Liga y en la siguiente a ponernos las pilas para medirnos a la Real Sociedad".

Difícil entrar en el equipo: "Jugamos con dos puntas y Álex en banda, y Álex es un jugador que no puedes quitar, son decisiones difíciles del míster, hay que respetar su decisiones y los que nos quedemos fuera a seguir entrenando fuerte".

El parón liguero: "Lo aprovechamos para descansar, estar con la familia, y cargar pilas para la siguiente semana. La competición es larga".

Palabras del entrenador tras la última derrota: "No suele hablar mucho, los que mejor sabemos cómo fue el partido somos los jugadores, y no fue nada bien. No nos dijo nada, sólo que no estuvimos bien y que hay que corregir errores, ya está".

El objetivo de la permanencia: "El otro día bajamos un poco la guardia y el Atlético nos dio bien, no podemos dormirnos, hay que dar importancia a cada partido y sumar los máximos puntos posibles. Cuantos más puntos sumemos, mejor".

Coronavirus: "Esperemos que no suceda, pero si algún día hay algún contagio en la plantilla que sea uno solo. Al Granada le pasó factura el otro día tener tanta gente afectada. Hay que procurar hacer las cosas bien con las medidas sanitarias y de seguridad".

Categoría complicada: "Es verdad que en Primera tienes más espacios, pero los defensas son más fuertes y rápidos. En banda, estando bien, puedo aportar al equipo".