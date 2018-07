Buena nota en un test real

El Cádiz sigue engrasando la maquinaria con una nueva victoria, esta vez ante un rival de más entidad como el Hércules, de Segunda B. Los hombres de Álvaro Cervera sumaron la cuarta victoria en sus amistosos de pretemporada y ofrecieron una buena imagen ante un rival peleón que incluso empató cuando el conjunto amarillo se puso por delante por primera vez.

Tras unos primeros minutos de tanteo sin ocasiones de peligro para ninguno de los dos equipos, el Hércules forzó el primer córner en el minuto 10, botado por Pol, que tras un mal rechaze de Álex Fernández no aprovechaba José Fran para conseguir un disparo a puerta. Alvarado apenas dos minutos después lo intentó de nuevo.

Los de Cervera necesitaban quitarse la presión ejercida en los primeros compases por el Hércules y la primera oportunidad llegó tras un cuarto de hora de juego, con un tímido disparo de Karim que se marchó lejos de la portería de Falcón. Sin apenas dominio, una buena jugada de Manu Vallejo provocó que lo derribaran dentro del área y que el colegiado señalara penalti favorable a los gaditanos.

Álex Fernández cogió la responsabilidad desde los once metros y no falló. El Cádiz se adelantaba en el marcador en el minuto 24. El Hércules siguió en su línea y apenas dos minutos después, un centro que se fue envenenando de José Fran casi sorprende a David Gil, que reaccionó bien al centro. Los amarillos respondieron de nuevo con una falta lateral botada por Aketxe que despejó in extremis la defensa alicantina.

Cuando más dominio estaba teniendo el equipo de Álvaro Cervera llegó el gol del empate. Jaime Alvarado, que ya lo había intentado unos minutos antes sin mucha suerte, encontraba ahora sí el fondo de las mallas con un disparo desde la frontal del área grande que voló directamente a la escuadra, imposible para David Gil. Un golazo a tres minutos para el final de la primera parte que ponía en el marcador un resultado más que justo con el 1-1.

Con el pitido vino la polémica. Marcos Mauro junto a Juanjo fueron expulsados en el túnel de vestuarios por un incidente y dejaron a los dos equipos con diez jugadores de cara a la segunda parte. Los dos equipos realizaron cambios y Cervera introdujo a cuatro hombres de refresco, David Toro, Carpio, Perea y Agra, para tratar de romper el empate. En el Hércules entraron Ferran, Víctor, Chechu, Pol, Samuel, David Torres y Pedro Torres

Los primeros minutos de la segunda parte fueron un calco de la primera. Sin ocasiones y mucho tanteo por parte de los dos equipos. De nuevo el Hércules golpeaba primero con una buena ocasión de Torres con un disparo desde la frontal directo a las manos de David Gil. Tampoco pudieron avanzar los locales mediante los saque de esquina que botaba Chechu Flores.

La segunda tanda de cambios llegó y los dos entrenadores de nuevo movieron ficha. Por parte de los gaditanos, Carmona y Sergio entraban al terreno de juego. Justo al contrario de lo que había pasado en la primera parte, el Cádiz volvió a adelantarse en el marcador cuando menos ocasiones estaba creando. Alberto Perea, que había entrado al terreno de juego en el descanso, ponía por delante a los gaditanos tras aprovechar un centro lateral para fusilar desde el área pequeña al portero del Hércules, que nada pudo hacer para evitar el gol cadisa en el minuto 70.

Todavía con 20 minutos por delante, no se rindió el Hércules, todo lo contrario. Jugó sus mejores minutos con ocasiones que salvó David Gil con buenas intervenciones. A la presión de querer aguantar el resultado favorable se le añadió el cambio por lesión de Agra, que había entrado tras los primeros 45 minutos. El luso fue sustituido por Moha en el minuto 79. El juego pasó a desarrollarse en el centro del campo con poca presencia en las áreas. Fruto del cansancio de pretemporada, los intentos físicos tenían poco recorrido. La única acción que pudo cambiar el encuentro fue una falta frontal ejecutada por Chechu Flores que detuvo David Gil. El resultado no se movió en los compases finales del partido y la victoria se tiñó de amarillo.

Con esta victoria, el Cádiz suma su cuarto triunfo consecutivo, tras batir por 0-9 al Barbate, por 0-4 a la UD Los Barrios y por 0-3 al Chiclana. En el de ayer, ante un rival de más envergadura, los de Álvaro Cervera supieron sufrir cuando el resultado era de empate y aprovechar su oportunidad para llevarse el triunfo del Pinatar Arena.