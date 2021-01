Botubot, ex del Cádiz CF y el Valencia: "Tengo el corazón dividido"

Manolo Botubot, nacido en Cádiz en noviembre de 1955, se crió futbolísticamente en las categorías inferiores del Cádiz CF, saltando al Valencia CF en 1976. El zaguero, que desarrolló gran parte de su etapa profesional defendiendo la camiseta valencianista, atiende a los medios oficiales del club de cara al choque entre Valencia CF y Cádiz CF, los dos equipos de sus amores, este lunes 4 de enero.

Pisar Carranza: "Pisar Carranza es estar como en un sueño después de tanto tiempo y una nostalgia al mismo tiempo. Hace recordar momentos de mis inicios deportivos en Cádiz y trasladarlo a un tema mucho más personal. Aquí me di a conocer, aquí nací y aquí volví. Las cosas después de venir de vuelta, uno lo ve de manera distinto. Añoras el pasado, pero con los pies en el suelo aprendes a sacar rendimiento".

Pruebas para entrar en el club: "Las pruebas siempre son difíciles, pero con el paso del tiempo ha ido empeorando. Se le exige mucho más al chaval hoy día. Hay mucha demanda. Todos los chavales quieren ser futbolista, pero hay que reunir muchas cualidades, futbolística y humanamente".

Inicios: "En mis inicios, estar al lado de compañeros ilustres como Ibáñez, Carvallo y tantos otros jugadores, era un honor y un orgullo. Estaba al lado de gente de la que uno aprendía. Yo tuve la fortuna de aprender".

Llegada al primer equipo: "Llegué muy básico al primer equipo, muy verde. Llegué con muchas ganas de la nada y me encontré lleno de palabras bonitas y cosas maravillosas que no estaba acostumbrado. Tuve que amoldarme a esa gloria que yo desconocía".

Trofeo del Puerto: "Yo empiezo en el Trofeo del Puerto, me dieron la oportunidad y la supe aprovechar. A partir de ahí fue un resplandor. Un jugador nuevo, de la nada, y a golpe y porrazo sale un ídolo en la afición gaditana".

Valencia CF: "Se interesaron muchos equipos en mí, y tuve la fortuna de irme a un equipo que me hizo madurar mucho. Le estoy muy agradecido al Valencia por darme aquella oportunidad".

Experiencia valencianista: "Estaba poco acostumbrado a salir de Cádiz, verde, y tuve que aprender solo. Tuve que madurar solo. Para mí fue muy duro, difícil, complicado. Con la ayuda de determinadas personas pude ir aprendiendo y formarme como jugador y como persona".

Inicios duros en Valencia: "Uno llega sin saber nada de una ciudad grandísima, de un club importante, y no iba cogido de la mano de nadie, iba solo. Hoy hay ventajas. El jugador va con su asesor, con su familia, y va arropado y apoyado. Yo no tuve esa ventaja. Para mí fue muy complicado porque me encontré que el entrenador no me quería. El entrenador, públicamente, me dijo que yo era una mierda y que no podía costar 25 millones de pesetas. No daba visto bueno a mi fichaje. Me supuso una desmotivación porque llegué como un globo lleno de ilusión y entusiasmo y este señor pues me vació. Fui recuperándome cuando dimitió y llegué al primer equipo. Estuve ocho años en línea ascendente y estoy orgulloso".

Selección Española: "Llegar a la Selección es lo máximo. Un futbolista cuando empieza quiere estar en el mejor equipo. Primero por estar en le equipo de tu ciudad, luego estar en un gran equipo y luego ser internacional. Pienso que todo en la vida no es suerte, la suerte hay que buscarla y ser constante. Soy una persona constante en todo lo que hago".

Kempes: "Cuando yo llego allí estaba Kempes. Estaba en un equipo en el que estaba el mejor del mundo en ese momento. No daba crédito dónde estaba. Venía de un gran equipo que estaba en Segunda como el Cádiz, y siempre me he sentido orgulloso del Cádiz, pero estaba en un equipo de otra dimensión. Tenía 20 años y tenía que adaptarme a eso. Tenía gente muy importante a mi alrededor".

Momentos especiales en el Valencia: "He tenido muchos buenos momentos que me dieron una Copa del Rey, Supercopa y Recopa de Europa, todo eso son bonitos. Hay partidos determinados en los que te sientes orgulloso de jugar en un equipo como el Valencia, tengo muy buenos recuerdos de todo eso".

¿Corazón dividido?: "Muy dividido. Soy consciente de que las dos aficiones van a entender perfectamente mi postura. Mi postura siempre va a ser con educación y deportividad. Voy a darle su sitio a los dos clubes. Tengo respeto a una entidad, y por encima de esa entidad está la afición. Las aficiones son inteligentes y van a saber mi postura".

Manu Vallejo: "Estuve nueve o diez partidos jugando en el Cádiz en Segunda. A Manu le ha pasado más o menos lo mismo, aunque jugó más partidos. Se ha encontrado de venir de un equipo importante de Segunda como el Cádiz a estar en uno de los mejores de Europa. Asimilar eso es difícil. Manu Vallejo es un jugador que necesita madurar un poco más, porque todo tiene un tiempo. Uno no madura en un mes o dos. Manu tiene que mejorar mucho más, va a mejorar porque va a madurar con el tiempo. Cuando uno está en un buen equipo, uno aprende mucho más".

Consejos a Manu: "Se lo di en su momento. Antes de irse a Valencia, coincidí con él en un evento y le dije que fuera él mismo y se entregara al cien por cien. Que no se guardara nada, que se entregara. La afición valenciana es complicada, pero es inteligente. Se da cuenta. Si das todo lo que sabes, no te van a pedir más".

El ascenso del Cádiz: "Bárbaro, con mucha alegría. Llevábamos tiempo queriendo estar en Primera, pero por circunstancias no llegó el momento. Los equipos tienen su momento y el Cádiz lo ha sabido aprovechar. Se está manteniendo ahí arriba, la gente no se esperaba que estuviera así y es fruto de un trabajo y una constancia. Tenemos que darnos cuenta de lo que se está haciendo gracias al trabajo y esfuerzo de los profesionales".

Mensaje al Cádiz y su afición: "El mensaje que le daría al Cádiz es que sigan aprendiendo. Todos los jugadores del Cádiz han aprendido más en Primera que una liga entera en Segunda. Los jugadores aprendemos del que tenemos al lado, es difícil que no se aprenda. El Cádiz está aprendiendo de la Primera. Nuestra afición es de diez. Es una afición exigente, sabe la realidad, tiene mucha cultura deportiva. Hemos visto pasar grandes equipos por Carranza. Hemos tenido uno de los mejores jugadores del mundo y presumimos de ello. Qué más podemos pedir. Lo único que hay que tener es paciencia, dejar trabajar a los profesionales. Todo el mundo puede mejorar, pero lo importante es reconocer cuando te equivocas para mejorar".