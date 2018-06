Barral culpa a Cervera de su no renovación

David Barral se quedó a un partido de la renovación automática por el Cádiz y el club decidió no dar continuidad al contrato del delantero, que maneja varias posibilidades para seguir en activo. El ariete señala directamente a Álvaro Cervera como el responsable de que no siga vistiendo de amarillo y azul la próxima temporada. En declaraciones a El Comercio de Gijón, Barral dice que "tenía la renovación casi hecha. Fue el entrenador el que no quiso. Me rescindieron y estoy libre. Me llegan cosas de España, de Segunda, también del extranjero".

Al ser preguntado por Rubén Baraja, técnico del Sporting de Gijón, Barral lanza una crítica a la forma de jugar del conjunto amarillo. "No le conozco, pero su rendimiento es bueno. El Sporting ha jugado al fútbol con él, no como el Cádiz. Tenía la posesión (el Sporting), la llegada, las transiciones. No me quejaría por el juego, igual a lo mejor por el resultado final".

Preguntado por qué no jugó ante el Oviedo en el estadio Carlos Tartiere en la quinta jornada de Liga, el isleño explica su versión. "Siempre digo la verdad. Era el máximo goleador del Cádiz y jugamos en Oviedo. Vino un amigo a verme a hotel. Por no quedarnos allí, fuimos a tomarnos un café enfrente para estar tranquilos. Se me pasó la hora y llegué tres minutos tarde a la charla. Contados. Tres minutos. Le dije al entrenador que estuve tomando un café con un amigo y he llegado tres minutos tarde. Pago mi correspondiente multa o lo que haga falta. Pero me cogió de conejillo de indias para imponer su ley. Una de las muchas que me ha hecho".