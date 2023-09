Atlético - Cádiz CF: Simeone no quiere excusas con las bajas

Estado físico de la plantilla rojiblanca. "Trataremos de resolverlo de la mejor manera desde lo físico y lo táctico, ahora recuperamos a Correa y De Paul y tendremos a Salim, Kostis y Gismera -jugadores de la cantera-, que si están ahí es porque tienen chances de jugar".

Al preparador del rival del Cádiz CF se le cuestionó por el tiempo que lleva sin consolidarse un canterano en el primer equipo. "Los que están lo hacen para ayudar al equipo aunque el otro día entendimos que el partido no pedía que hiciéramos más cambios. Últimamente tuvimos delanteros arriba como Camello, Riquelme puede jugar arriba, ahora está Salim, que me gusta y si le toca esperemos que lo haga bien".

En cuanto a las opciones de que el recuperado Ángel Correa sea titular, se mostró parco en palabras: "No puedo confirmar nada porque aún no sabemos quiénes van a empezar. En principio, Correa acabó bien el entrenamiento".

La expulsión de Álvaro Morata, un atacante decisivo. "No me voy a poner en estado victimismo absoluto, no es el momento. Álvaro está haciendo un gran trabajo, el otro día hizo un grandísimo partido y sólo espero que siga jugando con esa actitud y espíritu de los dos últimos partidos".

La gestión del calendario con tantas ausencias. "Hay que mirar todo, pero siempre hemos convivido con ello. En nuestra primera etapa o teníamos a muchos y jugaban siempre los mismos, también es una forma de recuperarse, seguir jugando, porque al final los que no juegan el domingo tienen que entrenarse el lunes", añadiendo Simeone que "es preferible que jueguen el domingo y descansen el lunes". "Ahora con tantos partidos de selección te corta eso. Hay más partidos que en otra época. Hay que mirar desde lo táctico y lo posicional y descansar, no hay otra manera de recuperar que con descanso para tener la cabeza fresca y estar disponible el domingo, miércoles y domingo".