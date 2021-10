Arteaga, el 'perico' más amarillo

Se llama Moisés y le dicen Arteaga, que no forma parte de sus apellidos. Se llama Moisés y los más próximos se dirigen a él como Moi. Se llama Moisés y fue profeta en su tierra (Cádiz) y en Barcelona. Moisés García Fernández, Arteaga cuando un balón, un terreno de juego y un equipo se cruzaron en su camino para que pasara a engrosar las páginas más brillantes del Cádiz CF y del RCD Espanyol. Sus dos amores cuando el sentimiento rueda por el verde como una cascada de besos y gratitud por lo que él y el fútbol han intercambiado.

Un Espanyol-Cádiz no se entiende sin recordar la figura de este gaditano, ex cadista y ex espanyolista. Una pierna izquierda reservada sólo para unos elegidos. Un jugadorazo que sembró esperanza en el antiguo Ramón de Carranza y recogió bienes desde sus inicios 'pericos' en el desaparecido estadio de Sarriá. En Cádiz levantó al público de la grada, ayudó a levantar al equipo en más de una milagrosa permanencia... En la Barcelona más espanyolista levantó pasiones idénticas y hasta una Copa del Rey como capitán.

De amarillo vivió ese lanzamiento como canterano hasta deslumbrar como profesional. Camacho, entonces en el banquillo del Espanyol, le había echado el ojo y los dirigentes pagaron 750.000 euros (125 millones de pesetas en el año 1993). Llegó con los 'periquitos' en Segunda A, pero Moi, Arteaga, fue clave en el retorno a Primera.

Con el Cádiz CF, 78 partidos entre Primera y Segunda A; con el Espanyol, 266 entre las dos primeras categorías. La banda izquierda era suya cuando la inspiración y ese tobillo 'eléctrico' provocaba que fuera imparable. Quedan las hemerotecas audivisuales para saborear sus regates, para recordar sus goles... Los de Moi, Arteaga.

"Soy gaditano, me he criado en la cantera del Cádiz, con el que debuté en Primera; pero he estado nueve temporadas en el Espanyol y ganamos una Copa"

Pensar en el Espanyol-Cádiz del próximo lunes no es una tarea fácil para el ex futbolista. Existen muchos recuerdos, aspectos que le hacen verse medio amarillo y medio blanquiazul. Sabe que sólo uno puede ganar y siente que lo merecen los dos. Su corazón es tan honrado como su mente a la hora de mirar a ese encuentro.

"Que gane el mejor", afirmó a Arteaga. "Ninguno se va a sentir muy perjudicado si pierde; es el comienzo de la Liga y los puntos no son trascendentes". No es fácil posicionarse. "Soy gaditano, me he criado en la cantera del Cádiz, con el que debuté en Primera; pero he estado nueve temporadas en el Espanyol y ganamos una Copa", recalcó.

Prevé el lunes un encuentro "emocionante y disputado", al medirse dos equipos que están "igualados" en la clasificación, por lo que ambos, a su juicio, tienen "posibilidades" de ganar.

Habla de lo que fue su vida como pasado. "El fútbol lo tengo aparcado, no merece la pena entrenar a ningún equipo en las circunstancias que me ofrecen. Es muy sacrificado, hay que irse fuera y cada vez me he ido alejando más", aseguró el recordado capitán de los 'periquitos' y canterano cadista.

El lunes no habrá distancias. Su corazón se sentirá a la par en el RCDE Stadium y el viejo Carranza. Se llama Moisés, pero es Arteaga.