Arias trabaja con miras a reforzar la plantilla en enero

Tras acompañar este martes a Álex Fernández en el acto de anuncio oficial de la renovación del centrocampista hasta 2022, el director deportivo del club habló sobre el trabajo que tiene por delante.

“En el mundo del fútbol la actividad es constante, no se para nunca, seguimos trabajando en tomar decisiones para sentar las bases de futuro de lo que queremos que sea el Cádiz. Seguimos trabajando con otras cuestiones que creemos que pueden ser importante”.

Lógicamente, con el cambio de dinámica en la actualidad deportiva se trabaja con más tranquilidad. “Los resultados son los que dan la tranquilidad necesaria para acometer la toma de decisiones. Si la dinámica es buena se trabaja con más tranquilidad”.

Óscar Arias no suelta prenda sobre lo que tiene en la agenda para los próximos meses, pero de sus palabras se pueden sacar conclusiones. Por ejemplo, al ser preguntado por Salvi y sus recientes declaraciones. “No tienen importancia. Este verano se dieron unas circunstancias, se generaron unas expectativas que no se cumplieron y por eso su posible sensación de malestar y esos comentarios que si lo piensas bien te das cuenta que no eran necesarios. Salvi es un chico fantástico, un magnífico jugador y estamos encantados de que poco a poco recupere su nivel y que acabe siendo importante”.

¿Se le revisará el contrato? “Lo valoraremos en su caso como en el de cualquier otro jugador de la plantilla”.El onubense huye de apuntarse otro tanto con la renovación de Álex tras el fichaje de Sergio Sánchez. “Si perdemos el sábado ya no se hablará de acierto. Todo está vinculado al resultado, la percepción que tenemos del trabajo se relaciona con el resultado. Si la dinámica es buena la percepción es otra. Creo en el trabajo que hacemos, en el plantel, pero está claro que se puede mejorar y en esa línea trabajamos”.

¿Dónde es mejorable el Cádiz? “Todos los puestos son mejorables. La toma de decisiones la valoraremos junto al cuerpo técnico, a nivel interno”. Lógicamente, si hay llegadas tendrá que haber salidas. “Si queremos incorporar a alguien, alguien tendrá que salir. No son decisiones fáciles pero la predisposición es mejorar la plantilla”.

Para terminar, una defensa a ultranza de Cervera. “Vemos que los entrenadores son presa fácil, llevamos ya ocho cesados en esta categoría. Una barbaridad. Tomar decisiones de ese tipo me parece precipitado. Veíamos el trabajo y sabíamos que los resultado llegarían. Ni antes éramos tan malos ni ahora tan buenos”.