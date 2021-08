Álex: "Es raro meter dos goles y que no valga para nada"

Uno de los protagonistas del encuentro fue el cadista Álex Fernández, autor de los dos tantos de su equipo a pesar de que ese logro no se ha traducido en puntos. El centrocampista ha realizado un partido serio en el que su desgasta ha sido grande tanto por el centro como por la banda derecha, lo que ha acusado en los instantes finales a la hora de defender.

"Es un palo tremendo porque no hemos hecho un mal partido", afirmaba el jugador sobre el mismo terreno de juego nada más concluir el choque. "Con el dos a uno no podemos dejarles que nos metan dos goles. Es para recapacitar por lo que ha sucedido y corregir los errores. No puede pasar esto".

El futbolista del Cádiz CF recordaba que "han caído dos penaltis y el último gol de córner que debemos evitar porque marca solo". "Hay que corregir esos errores", reiteraba Álex antes de agregar que "el equipo ha dado la cara y ha peleado, pero te quedas helado con estas cosas. Hemos hecho un buen partido, para no perder, ante un Osasuna que es un buen equipo".

En cuanto a su doblete, lamentaba que "es raro meter dos goles y que no valga para nada". "Ojalá no lo hubiera metido y hubiéramos sacado algo".

David García: "Lo que nos ha pasado es muy bonito"

El autor del tercer tanto del Osasuna rebosaba felicidad al acabar el duelo. "Lo que nos ha pasado es muy bonito. Le dije a Rober (Torres) que sacara el córner alto y entré en carrera con la suerte de cabecear y ver el balón dentro. Ha sido una inmensa alegría".

El jugador del conjunto rojillo explicaba que "al final sabíamos el partido al que nos íbamos a enfrentar, con muchos balones divididos, aunque Osasuna sabe de este tipo de fútbol", añadiendo que los tres goles "activarán a nuestros delanteros para que a partir de ahora marquen muchos goles".