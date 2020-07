Álex Fernández: "Me gustaría ampliar mi contrato con el Cádiz CF"

Álex Fernández reconoce que ha vivido la mejor temporada de su carrera como futbolista, la del ascenso del Cádiz CF a Primera División. Ha hecho historia en el equipo amarillo pero quiere más.

—Ya tiene un hueco en la historia del Cádiz.

—Siempre dije que tenía la ambición personal de que se recuerde mi nombre cuando ya no esté aquí, que se recuerde a la generación que hemos formado este equipo que ha hecho historia. Se recordará el equipo de Álvaro Cervera con el paso del tiempo. Es un orgullo.

—Después de la temporada que ha hecho no faltarán ofertas por usted...

—Cuando firmé un contrato largo lo hice con la intención de cumplirlo en su totalidad. No me planteo otra cosa que no sea jugar en Primera División con el Cádiz. Hay equipos que llaman y preguntan, pero el mensaje del club es que no hay opción de venta. Me gustaría sentarme con el club para hablar de una ampliación del contrato (finaliza el 30 de junio de 2022). Dos años pasan rápido y me gustaría tener estabilidad aquí. Pero hay tiempo, que no se entienda que estoy presionando. Es el presidente el que marca los tiempos. Estoy seguro de que nos sentaremos a hablar.

—¿Se siente importante aquí?

—Desde que llegué al Cádiz siempre me sentí importante, el míster siempre me dio esa confianza. Y este año por el esquema de juego y el lugar donde jugué me sentí protagonista con el balón, asumo una responsabilidad que me gusta tener.

—Siempre dijo que quería hacer historia con el Cádiz. Ya ha cumplido su palabra. ¿Y ahora, qué?

—Esto es la primera parte da la historia con el Cádiz, que es muy bonita. Ya estamos en Primera, que es lo que todos queríamos. Ahora que ya estamos en la máxima categoría el primer año lucharemos por la salvación. Tenemos objetivos, queremos hacer el club más grande y yo quiero participar en ese crecimiento.