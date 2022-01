Álex Fernández: "Culpa nuestra de principio a fin"

Los futbolistas del Cádiz CF saben mejor que nadie que hicieron un pésimo partido en el estadio El Sadar el domingo 9 de enero. Peor no pudo comenzar la segunda vuelta para el conjunto amarillo que no sólo perdió (2-0) ante el Osasuna sin que además ofreció una pobre imagen y refrendó la penúltima posición que ocupa en la clasificación.

La autocrítica ha aparecido en el vestuario cadista. No podía ser menos. Los jugadores no estuvieron a la altura de un encuentro importante y perdieron la oportunidad de acercarse a un rival que llevaba diez jornadas consecutivas sin conocer la victoria. De poder colocarse a cinco puntos de los navarros ahora se quedan a once, casi inalcanzables.

Álex Fernández, titular en el choque contra el cuadro rojillo, lanzó un mensaje a través de su cuenta de twitter en el que se mostró autocrítico. No ocultó la realidad y después de reconocer lo mal que estuvo el equipo, terminó con palabras positivas de cara al futuro inmediato.

El madrileño no puso excusas y asume la culpa de los jugadores desde el primer hasta el último pitido del colegiado. “No hay excusas. Culpa nuestra de principio a fin”, señaló el centrocampista antes de aferrarse lo logrado el equipo para volver a la buena senda.

No hay excusas. Culpa nuestra de principio a fin. Este grupo ha dado muchas alegrías al cadismo, volveremos a dároslas, y que sintáis orgullo de vuestro equipo💛💙 pic.twitter.com/u0njs22Vit — Álex Fernández (@AlexFdez8) January 10, 2022

“Este equipo ha dado muchas alegrías, volveremos a dároslas y que sintáis orgullo de vuestro equipo”, añadió el 8 de la escuadra gaditana en su breve mensaje dirigido a una afición que anda preocupada por la marcha del Cádiz CF.