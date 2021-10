El Alavés ya habla de una final

El extremo del Alavés Luis Rioja trata de pasar página a la decepción sufrida ante el Betis y piensa en e sábado próximo para recuperar aire y elevar la moral a costa del Cádiz CF.

"Siempre nos ocurre lo mismo, hay partidos en los que competimos muy bien, estamos serios atrás, tenemos nuestras opciones, pero luego cualquier detalle decide los partidos. Al final el equipo rival te mete un gol y, como en el caso del partido contra el Betis, nos lo hicieron al final y luego no tuvimos margen de maniobra y eso es mucho más doloroso", explicaba jodido por lo sucedido ante los verdiblancos.

Entiende el alavesista que un punto habría sido un premio merecido. "Creo que era lo más justo, los dos equipos hicieron transiciones buenas, contras peligrosas y, al final, fueron ellos lo que consiguieron aprovecharlas. Fue un jarro de agua fría para la afición y fue una pena porque queríamos ir con esos tres puntos antes de afrontar el partido del sábado contra el Cádiz CF".

Rioja no duda de los encuentros que restan por llegar para revertir la situación, si bien ya habla del Cádiz CF y del Nuevo Mirandilla (antiguo Carranza) como una final. "Tenemos que ver en qué fallamos, darle una vuelta a la cabeza. Hay que ser competitivos durante 90 minutos y no durante 88. La afición no merece esto y nos duele el resultado final. Ahora contra el Cádiz y el Elche, que son rivales directos y no nos pueden ganar. Ahí hay que ir a morir, a ganar, no podemos seguir dejando pasar los partidos".

La actualidad deportiva del rival del Cádiz CF viene marcada por los entrenos del martes y de este miércoles, en los que Calleja cuenta ya con todos sus efectivos tras el regreso de Edgar, Pons y Lejeune.