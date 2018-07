Aketxe, rumbo a la Tacita

Primer golpe en la mesa en la pretemporada del Cádiz. La llegada de Ager Aketxe pone de manifiesto que en las oficinas del Ramón de Carranza se empiezan a poner serios y firmes, a fin de dotar la plantilla de los elementos necesarios y de ilusionar a una afición que tiene motivos para esta contenta. El mediapunta cambia Toronto por Cádiz para volver a una etapa reciente que hasta hace un año le dio media campaña muy fructífera en forma de goles, después de recuperarse de una grave lesión. Aketxe es sinónimo de deseo, anhelo y satisfacción desde el cuerpo técnico a la afición.

Diario de Cádiz adelantó el pasado sábado que el nombre del ex jugador del Athletic Club de Bilbao estaba vinculándose al actual proyecto del equipo amarillo, lo que ahora ha quedado demostrado con el hecho de que el futbolista vaya a poner rumbo a la Tacita. Aketxe comenzaba como un sueño casi imposible por tener contrato en vigor y contar con unos emolumentos prohibidos para las arcas de la entidad que preside Manuel Vizcaíno. Pero ahí radica el reconocimiento a una persona como Juan Carlos Cordero, que sigue trabajando con la profesionalidad de siempre a pesar de la 'tormenta' que ha caído desde enero. El director deportivo está cumpliendo su cometido de manera eficiente porque no es fácil en un club con limitaciones económicas. Lo que no queda claro es si Quique Pina, desde un segundo plano, está sumando en este sentido, que a tenor de la dimensión de las operaciones apunta a que sí. Sea como fuere, el Cádiz es el gran beneficiado.

Con el retorno de Aketxe, el equipo de Álvaro Cervera recupera un referente a balón parado. Un futbolista que tiene un guante en su pierna izquierda como ya demostró en su primera etapa en el Ramón de Carranza. Con el vasco en el campo, el balón parado tendrá nombre y apellido en la mayoría de los casos, lo que es de agradecer por lo que supone en el fútbol del siglo XXI.

Aketxe saldrá en breve del Toronto, con el que tiene contrato, aunque está por ver si su salida será a través de un préstamo o con la carta de libertad. Si fuera lo primero, posiblemente la entidad amarilla ser reservaría una opción de compra por una cantidad previamente estipulada. Si viniera libre, cabe la posibilidad de que el Toronto se guardara una parte del 'pastel' en el supuesto de un traspaso posterior del mediapunta.

Aketxe se convierte por el momento en el fichaje estrella de un verano cadista que acaba de arrancar y cuya campaña de abonados se va a animar sobremanera con este nombre dentro del cajón de las adquisiciones.

Ahora las miradas apuntan a un delantero como requisito indispensable para tener dos posiciones del ataque bien cubiertas. Un goleador que los más optimistas ponen el rostro de Alfredo Ortuño, pero que realmente está aún por definir. Cordero sigue manos a la obra analizando un mercado que siempre resulta complejo para lo que se persigue como hombre-gol.

Quedan más posiciones por reforzar y, sobre todo, estar pendientes a la puerta de salida en forma de traspasos. Álvaro García es el principal candidato a cambiar de destino aunque hay que estar atentos al caso de Salvi. Otros como Carpio, que no entra en los planes, está entrenando a la espera de encontrar equipo. Hay varios conjuntos de Segunda B que quieren su llegada.

Isma López se convierte en el primer futbolista que abandona la disciplina del Sporting para jugar en el Omonia de Nicosia. Es la primera que se produce de entre los jugadores que están buscando una salida. Tal y como desvelan fuentes del club, el siguiente puede ser Carlos Castro, por el que se han interesado varios clubes de Segunda A, aunque su destino parece el Mallorca. Babin entra en los planes del Cádiz, club que ya pretendió ficharle la pasada temporada pero al final recaló en la liga israelí.