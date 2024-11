Los 2.000 partidos en Primera que separan a las plantillas del Cádiz CF y el Córdoba

Cádiz/Hace unos meses, en la primera parte del año 2024 que correspondía al segundo tramo de la pasada temporada, el Cádiz CF militaba en la élite del fútbol español y el Córdoba en Primera Federación. Uno no cumplió la misión de la permanencia y el otro sí logró el objetivo del ascenso. De estar a una distancia de dos divisiones ahora pasan a coincidir en Segunda cada uno con un reto: el descendido persigue el inmediato regreso al lugar que ocupaba no hace mucho y el ascendido se fija la meta de la salvación.

Gaditanos y cordobeses se citan el domingo 17 de noviembre en el estadio Nuevo Mirandilla en un duelo andaluz de desigual apariencia en el que puede suceder cualquier cosa pese a la considerable diferencia de potencial entre locales y visitantes.

El conjunto amarillo conserva una base de futbolistas de Primera y el cuadro verdiblanco mantiene buena parte del bloque que fue capaz de salir del tercer escalón para volver al balompié profesional. La tasación de mercado de cada plantilla (según Transfermarkt) así lo refleja: 33,7 millones de euros la escuadra cadista (la sexta más alta) frente a los 8 'kilos' de la cordobesa, la más baja de LaLiga Hypermotion.

El valor del plantel del equipo gaditano cuadruplica al de su adversario en la 15ª jornada de Liga. Pero hay una cifra que revela con meridiana claridad la desigualdad entre los dos contrincantes. La plantilla del Cádiz CF acumula 2.132 partidos en Primera División repartidos entre 23 futbolistas. Los únicos que no han participado nunca en la máxima categoría son Cristian Glauder y Bojan Kovacevic, este último recién llegado al fútbol español.

La dilatada experiencia en Primera de los anfitriones contrasta con la escasa presencia de la plantilla del Córdoba, que suma 36 encuentros en la élite distribuidos entre media docena de jugadores. Hay una diferencia de casi 2.100 partidos entre un equipo y otro. De hecho, 15 integrantes del cuadro amarillo acreditan de manera individual más partidos en Primera que toda la plantilla del Córdoba. Roger Martí, por ejemplo, es el jugador cadista con más envites en Primera con 228. Por el bando visitante, José Antonio Martínez el que atesora más duelos en la élite con los 20 que sumó con el Granada en la campaña 2019-20.

La teoría sitúa al Cádiz CF como favorito para la cita de la sobremesa del domingo, pero en el primer tercio del campeonato ya ha quedado demostrado que no hay enemigo pequeño. La diferencia de potencial no se ve reflejada en la práctica. De hecho, el Córdoba comparece en el antiguo Carranza por delante de los amarillos en la clasificación. Lo está haciendo mejor. Toda la presión es para el equipo de casa, que no puede seguir perdiendo puntos porque, por mucho potencial que atesore, a la hora de la verdad está jugando con fuego en la parte baja de la tabla.