Las zonas verdes menos verdes de la ciudad de Cádiz

Sólo se pueden encontrar dos posibles culpables para la situación que viven a día de hoy los jardines de la ciudad: el área municipal dedicado al mantenimiento de los parques y los jardines de la ciudad y, en segundo lugar, a los propios ciudadanos, que demostramos no saber cuidar ese pulmón verde que, se supone, vela por nuestra salud.

En otras ciudades los parques públicos se convierten en lugares de culto y espacios usados por la ciudadanía para el esparcimiento y el ocio, pero esto no ocurre en Cádiz, donde parques como el de Celestino Mutis, ubicado en el barrio de Astilleros, no tardaron en mostrar un grave deterioro no sólo porque era casi imposible encontrar a nadie del área municipal correspondiente velando por el buen uso y mantenimiento de estos espacios.