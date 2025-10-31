Zona Franca mejora el edificio Heracles con una nueva sala informática y un renovado auditorio

La Zona Franca de Cádiz está optimizando sus infraestructuras de forma continua en la búsqueda de las mejores opciones y servicios para las empresas que contribuyan al fomento de la actividad económica. De este forma, el edificio Heracles del recinto fiscal gaditano ha sido objeto de una mejora en sus instalaciones, que ha incluido una nueva sala de informática y una renovación completa de su auditorio. Estas actuaciones, para las que se ha invertido más de 85.000 euros, están enmarcadas en el Plan Integral de Modernización del recinto fiscal que tiene una inversión global de más de 1,5 millones de euros.

El nuevo equipamiento informático para el espacio infomático, que ha supuesto una inversión de 15.000 euros, incluye 20 equipos de útima generación con conexión a internet y monitores de 24 pulgadas con los últimos avances tecnológicos, con sistema operátivo de 64 bits y procesador basado en x64, componentes de hardware y software que funcionan juntos para procesar datos en bloques más grandes, lo que permite manejar más memoria RAM y realizar tareas complejas de manera más eficiente.

Esta moderna sala, disponible para empresas que necesiten alquilarla por jornadas completas, está concebida como un recurso de apoyo para la actividad empresarial y la formación tecnológica y busca facilitar a las compañías un entorno profesional dotado de los medios necesarios para desarrollar sesiones formativas, reuniones, presentaciones o actividades vinculadas a la tecnología y a la digitalización.

Además, la Zona Franca ha invertido más de 70.000 euros en la remodelación del auditorio ubicado en la planta baja del edificio Heracles y que da servicio a un amplio tejido social y empresarial de la provincia de Cádiz ya que en él se han celebrado actos sociales de asociaciones de vecinos, galas de entrega de premios, programas de radio y televisión, además de eventos empresariales.

El auditorio ha sido sometido a una profunda renovación estética, con instalación de revestimiento de madera en sus paredes que ofrecen además de una mejora estética también acústica, sustitución de rótulos y optimización de la iluminación, entre otros. Además, se ha adecuado el mobiliario a la nueva imagen y prestaciones de este espacio.

En paralelo se ha actuado en los equipos existentes, modernizando las infraestructuras audiovisuales e informáticas, actuando sobre cableados e interconexiones, unidades de control para conferencias, mezclador de señales y actualizando todo el equipo audiovisual e informático de forma total.

Con esta iniciativa para optimizar sus recursos, la Zona Franca de Cádiz amplía su oferta de servicios a las empresas instaladas en el recinto y al conjunto del tejido productivo gaditano, reforzando su papel como motor de desarrollo económico, tecnológico y empresarial en la ciudad.