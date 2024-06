La Zona Franca de Cádiz sigue incorporando empresas emergentes en Incubazul

La innovación, el emprendimiento y la Economía Azul han sido protagonistas hoy en la Zona Franca de Cádiz durante la jornada celebrada en el edificio Heracles y en el edificio Europa en torno a la incubadora de economía “La Economía del futuro en Incubazul: innovación y emprendimiento”. El encuentro ha sido organizado para reunir a las startups participantes en el programa de aceleración, a los mentores y a los distintos miembros del ecosistema de Incubazul con el fin de compartir experiencias y dar apoyo a los proyectos incubados.

El delegado de la Zona Franca, Fran González, ha abierto la jornada y ha dado la bienvenida a las startups congregadas, algunas de las cuales son de muy reciente incorporación. Fran González ha subrayado el cariz altamente innovador que tienen las startups, que está haciendo posible que Cádiz se posicione cada vez más como motor y referente de la Economía Azul en toda España”.

Fran González ha añadido con orgullo que “ya vamos viendo cómo muchas de las startups que forman parte del programa de aceleración están consolidándose como empresas, un tercio están ya facturando y otro tercio tiene un producto mínimo viable, y trabajamos para que vayan aumentando día a día, cumpliendo con nuestro objetivo de fomento de la actividad económica y el emprendimiento en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.

El delegado de la Zona Franca ha dado la palabra a José Manuel Fedriani, coordinador de Incubazul, que ha explicado detalladamente la trayectoria de la incubadora y el gran potencial del ecosistema conformado en torno a ella y a su programa de aceleración, que convierte a la provincia en un verdadero hub de economía azul.

El encuentro ha contado con la participación de Miguel Ángel Verdugo, CEO de la consultora de negocios Naifman, que ha ofrecido una charla en la que ha dado las 9 reglas que tiene que seguir una startup para vender y ha sido taxativo al afirmar que “si no lo tienes no digas que lo tienes, di que lo puedes hacer”, buscando siempre la verdad y el no vender humo, a la vez que ha añadido que “la tecnología es el mejor aliado para el éxito en las ventas”.

Naifman es una consultoría de negocios B2B y fuerza comercial externa para empresas tecnológicas, cubriendo todas las necesidades de desarrollo de negocio y generación de oportunidades con estrategias de ventas personalizadas.

El delegado del Estado en la Zona Franca de Cádiz, durantr su intervención. / Z. F.

Intervención de nuevas startups

La jornada ha contado con un espacio dedicado a que las startups expliquen su idea, desde las más nóveles y a las más veteranas. Cuatro de las recientemente incorporadas han realizado una exposición de su proyecto en concreto, mientras que tres de las veteranas han expuesto su experiencia y trayectoria.

De entre las primeras, Manuel Cazorla, de la startup Mara & Price, ha explicado cómo la idea nace con el objeto de ofrecer una visión innovadora para transformar la forma en la que se interactúa con el mundo digital. En ese contexto han creado el proyecto Ecoturismo VR que es una forma novedosa de viajar y explorar entornos naturales a través de la realidad virtual, inteligencia artificial y realidad aumentada y pretende proporcionar viajes virtuales a destinos ecológicos de la Bahía de Cádiz. Este proyecto permitiría crear un gemelo virtual de la Bahía de Cádiz ofreciendo la posibilidad de visitar áreas naturales remotas o frágiles de su entorno sin generar el impacto ambiental que provocaría la visita física.

Por su parte, Joan y Sara, han explicado que Marisma Biomed es una empresa bio-food-tech especializada en productos de alimentación innovadores, creados a partir de distintas fuentes naturales de la marisma mareal (plantas halófitas como la salicornia, algas, macroinvertebrados marinos, etc). Tienen tres objetivos principales que son aportar beneficios a la salud, producir en un entorno ecológico y sostenible y aportar valor gastronómico vanguardista. Cuentan con cinco marcas registradas para las líneas de productos que quieren poner en funcionamiento en un horizonte de dos años y dirigen su producto hacia empresas farmacéuticas.

Javier Constantino ha explicado la actividad de Seabites pet care, consistente en la comercialización de suplementos alimenticios para animales domésticos. Su enfoque distintivo se centra en el uso de productos marinos, principalmente algas, aprovechando sus propiedades nutricionales excepcionales, siempre buscando mejorar la salud y el bienestar de los animales domésticos.

Esbeltia es otra de las startups recién incorporadas. Su responsable, Rosa Sánchez, ha explicado que desarrolla una gama de productos de cosmética natural, ecológica y vegana y diseña sus propios productos que se caracterizan por incorporar compuestos de alta calidad, en bases vegetales. Esbeltia nació con este fin concreto y el resultado de la aplicación de sus productos le impulsó a continuar la investigación para desarrollar nuevos cosméticos.

Tras la exposición de las nuevas startups, ha llegado el turno de la exposición de los proyectos ya consolidados, que han explicado su experiencia y los casos de éxito. De esta forma, ha intervenido Borja Flagg, de Soleaheat, que comercializa soluciones energéticas llave-en mano y servicios auxiliares para suministrar calor de proceso a media temperatura (entre los 100 y 250 °C) que evita emisiones y costes variables asociados al consumo de combustibles. Ofrece una alternativa a los combustibles, contribuye a la descarbonización de la demanda térmica y provee calor a bajo coste para industrias como la acuicultura y las salineras.

Por último, ha tomado la palabra Sarah Pérez, de Gibraldone, empresa pionera en el Campo de Gibraltar en el uso de drones, realidad virtual y otras nuevas tecnologías tanto en el sector audiovisual como en el industrial y en constante desarrollo. Dentro de su departamento de I+D buscan desarrollar proyectos innovadores que sean realistas y que aporten algo a la sociedad y su entorno. Han colaborado con la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras con un dron submarino para la detección de situaciones de riesgo subacuáticas.

La jornada ha concluido por la tarde con dos talleres prácticos. El primero de ellos “Cómo escalar de startup a scaleup” ha sido impartido por Alex García de Orbyn, y el segundo “Modelos de creación de equipos para éxito de las startups·, impartido por María Ángeles Rodríguez Trujillo, cofundadora y asesora de Scoobic.