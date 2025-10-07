Zona Franca de Cádiz se promociona en la mayor feria de productos del mar congelados

El delegado de la Zona Franca de Cádiz, Fran González, acompañado por su equipo comercial, ha estado presente un año más en Vigo en Conxemar, una cita habitual por tratarse de la feria de productos congelados del mar más importante a nivel internacional y consolidada como uno de los principales escaparates europeos del sector.

La Institución gaditana ha participado en Conxemar con el objetivo de presentar y promocionar sus servicios e instalaciones, ya que en este foro están representadas las principales empresas de los mercados internacionales, constituyéndose como una plataforma operativa para activar negocio, detectar tendencias y posicionarse estratégicamente ante los desafíos futuros de la cadena alimentaria global.

La Zona Franca de Cádiz ha llevado a cabo una intensa agenda de contactos comerciales, en un evento que congrega a más de 700 expositores repartidos en un total de 37.000 metros cuadrados dedicados a zona de stands y en donde se dan cita mayoristas, importadores, exportadores, transformadores, fabricantes, distribuidores, frigoríficos, maquinaria, industria auxiliar (frío, embalajes, plásticos, etc).

Los encuentros mantenidos en la zona expositiva han servido para dar a conocer las instalaciones de la Zona Franca de Cádiz, que dispone de una superficie logística en frío de 8.686,72 metros cuadrados y un volumen de almacenamiento en frío de 76.118,36 metros cúbicos. Además, Fran González ha mantenido contactos con empresas vinculadas a la Zona Franca de Cádiz, algunas de ellas clientes del Consorcio y referentes en el sector, como Ubago, Petaca Chico o Alicosur.

El delegado de la Zona Franca, que ha tenido una videoconferencia con motivo de la junta directiva de la Asociación de Zonas Francas de las Américas (AZFA) durante su estancia en la ciudad gallega, se ha reunido también con el delegado en la Zona Franca de Vigo, David Regades.

Otro de los encuentros mantenidos por Fran González ha sido con el presidente de Navalia, José García Costas, y con su CEO, Javier Arnau, con quienes ha hecho balance después de la reciente celebración conjunta del Blue Zone Forum que concluyó el viernes 26 de septiembre con un excelente resultado.

En paralelo, la directora comercial de la Zona Franca de Cádiz, Marta Domínguez, ha conocido las instalaciones y la actividad emprendedora que se está desarrollando en los distintos centros de la Zona Franca de Vigo, el programa de aceleración de startups de Vía Galicia y de Uarx Space, firma gallega puntera en el sector aeroespacial y situada por la NASA en la vanguardia mundial de la innovación aeroespacial.

Fran González ha resaltado la importancia de acudir a foros internacionales como Conxemar, “en donde se dan cita empresas del sector a nivel nacional e internacional, que pueden estar potencialmente interesadas en una ubicación estratégica como es la nuestra, como es Cádiz. Estamos promocionando y presentando además nuestro ecosistema innovador y sostenible, fruto de nuestro nuevo modelo de industria 4.0, con firmas altamente innovadoras, que crean unas condiciones idóneas para la atracción de talento, empresas y emprendedores”, ha afirmado el delegado del recinto gaditano.

Esta feria, que ha contado con más de 27.000 asistentes, está consolidada como una de las más importantes del mundo y en ella se dan cita empresas y expositores procedentes de 46 países Este año se ha celebrado con la premisa de que el sector de los congelados debe adaptarse con agilidad a un entorno cada vez más regulado, competitivo y tecnológicamente exigente.