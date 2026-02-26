Zona Franca de Cádiz y Navalia colaborarán en la atracción de talento para el ecosistema de Economía Azul

El delegado de la Zona Franca de Cádiz, Fran González, y el director de Navalia, Javier Arnau, han firmado un protocolo de actuación por el cual ambas entidades trabajarán de forma conjunta para establecer estrategias que impulsen la captación de talento y el desarrollo de iniciativas que se incorporen al ecosistema de Economía Azul que está conformando el Consorcio gaditano.

Tanto Fran González como Javier Arnau han explicado que tanto empresas gallegas vinculadas a Navalia como las firmas y startups del ecosistema de la Zona Franca de Cádiz se beneficiarán de esta alianza y ambas entidades ofrecerán espacios para dar visibilidad a la otra en los eventos y ferias que organicen, como sería el caso de Navalia que se celebra en Vigo en mayo o el Blue Zone Forum el próximo mes de octubre en la capital gaditana. De hecho, este año será la primera vez que la Zona Franca de Cádiz participe con stand propio en Navalia.

El acuerdo permitirá potenciar la presencia de empresas gaditanas y de la propia Zona Franca de Cádiz en la feria gallega y dar visibilidad a las startups de Incubazul-Blue Core, que dispondrán de un espacio gratuito dedicado a la innovación reservado para promocionar sus productos o servicios, al igual que la Zona Franca de Cádiz reservará espacio a Navalia en el gran evento que convierte Cádiz en epicentro de la Economía Azul, el Blue Zone Forum, que ya ha celebrado su tercera edición y prepara la cuarta para el próximo otoño.

Hay que destacar que la Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España (AINE) tendrá un espacio reservado como zona de innovación en Navalia 2026 y es precisamente en esta área, en la que colabora también la Zona Franca de Vigo y quebusca apoyar e incentivar el ecosistema emprendedor y la cultura de la innovación dentro del sector marítimo y naval, en donde las startups de Zona Franca de Cádiz tendrán la posibilidad de dar visibilidad a su proyecto.

Tanto el Consorcio gaditano como Navalia se comprometen además a estudiar fórmulas conjuntas para la participación en foros relacionados con la Economía Azul y el sector marítimo y naval en donde se promoverá el emprendimiento, la innovación y la captación de talento.

Asimismo ambas entidades crearán una comisión mixta y participarán en la identificación y evaluación de iniciativas, que serán estudiadas con el objetivo de buscar la viabilidad para el posible desarrollo y puesta en marcha de nuevos proyectos.

El delegado de la Zona Franca de Cádiz, Fran González, ha señalado que esta colaboración con Navalia refuerza la alianza iniciada con la celebración conjunta del Blue Zone Forum-Navalia Meeting en septiembre pasado, “una experiencia muy gratificante. Creemos que el trabajo conjunto enriquece cualquier acción, nos hace más fuertes. Los expertos que vinieron a Cádiz de la mano de Navalia supusieron un valor añadido importante al evento, creando un entorno altamente especializado, interesante y productivo”.

El delegado de la Zona Franca ha agradecido a Navalia “su nueva apuesta por Cádiz y por la Zona Franca, rubricando una alianza que puede reportar importantes beneficios al ecosistema de Economía Azul y a las empresas conectadas con la Institución gaditana y con la entidad gallega”. Fran González ha añadido que “gracias a esta alianza con Navalia y a la posibilidad de estar en esta zona de innovación de AINE y Zona Franca de Vigo seguiremos generando nuevas oportunidades para nuestro ecosistema, más aun teniendo en cuenta que la posibilidad de contactos se multiplican al ser la superficie de Navalia este año el doble que la del año pasado”.

Por su parte, Javier Arnau ha destacado la vocación de Navalia en “colaborar con entidades de otras zonas de España con importante industria naval, algo que forma parte de nuestro ADN”. Tras el enorme éxito de la unión entre Blue Zone Forum y NAVALIA Meeting “tenemos claro que venimos para quedarnos”, ha subrayado. Al tiempo, Arnau ha incidido en que esta colaboración “nos permite avanzar en nuestra presencia en el segmento de la economía azul, con la que tanto astilleros como industria auxiliar están concienciados”. Y en este sentido, el director de Navalia ha afirmado que “está política se ha visto reforzada hace unos meses con nuestra incorporación al Clúster Marítimo y Naval de Cádiz”.

Zona Franca de Cádiz y Navalia se beneficiarán de compartir sinergias y de la visibilidad que ofrece cada una de ellas en foros nacionales e internacionales especializados en su sector. Hay que recordar que Navalia es la feria del sector naval más importante de España desde su nacimiento en 2006. De carácter bienal, su objetivo principal es ser herramienta de promoción dentro del sector naval en nuestro país, así como un punto de encuentro internacional para las empresas relacionadas con la construcción naval y la industria auxiliar. En paralelo, el Consorcio gaditano ha hecho posible que la provincia de Cadiz sea un polo importante de Economía Azul y que Incubazul-Blue Core sea ya un referente tomado como modelo de funcionamiento para el desarrollo y consolidación de startups.