Blue Core redefine su estrategia y lanza un nuevo paquete de servicios para impulsar la aceleración, internacionalización y crecimiento de empresas de Economía Azul

Bluecore, impulsado por Zona Franca con el apoyo técnico de la consultora EOSA, sigue consolidándose como el gran programa de ambientalización, acompañamiento social y apoyo empresarial en el marco de la Economía Azul. La intención es ofrecer a las empresas un entorno moderno, ágil y tecnológicamente avanzado para desarrollar todo su potencial. “Estamos desplegando una serie de instrumentos y recursos para que las empresas puedan desarrollar su función dentro de este programa de aceleración y acompañamiento”, recordó el delegado especial del Estado en la Zona Franca de Cádiz, Fran González.

Hace unos meses, la entidad ya presentó una herramienta orientada a facilitar consultas, asesoramiento y acceso a recursos, no solo los propios de la Zona Franca, sino también relacionados con líneas de financiación públicas y privadas. Aquella primera herramienta abría la puerta a integrar aplicaciones de inteligencia artificial para gestionar dudas vinculadas al emprendimiento o a la financiación en el ámbito azul.

Este lunes, sin embargo, el anuncio ha ido un paso más allá: se ha puesto en marcha un despliegue mucho más amplio de herramientas, concebidas para atender las necesidades de empresas que ya no están en fase inicial. El objetivo es que estas puedan consolidarse y escalar, y que lo hagan con acompañamiento experto en aspectos tan diversos como su diseño corporativo, su estrategia, su financiación o su entrada en mercados internacionales.

Fran González, durante su presentación ante los medios / zona franca

En esta comparecencia estuvo también presente José Baqueiro, responsable del programa, quien detalló la estructura y contenido del nuevo enfoque. Cada paquete, explicó, cuenta con un marco temporal definido y responde a necesidades concretas del tejido empresarial. Bluecore concibe así una nueva manera de organizar y vender servicios, muy distinta a la que se planteaba en la etapa de Incubazul, más volcada en proyectos semilla o micropymes en fase inicial.

La segunda gran línea es Blue Exterior, concebida para apoyar procesos de internacionalización. En un contexto global marcado por “mercados tensos” y cambios geopolíticos —se mencionó expresamente “esa guerra del antelario”—, las empresas necesitan redefinir sus estrategias de expansión y detectar los mercados más adecuados para sus productos o servicios. Esta aceleradora internacional, con una duración de tres meses, ayuda a diseñar planes de internacionalización, identificar mercados prioritarios y preparar agendas comerciales in situ en los países objetivo.

Uno de los elementos más innovadores es la conexión con antenas internacionales vinculadas a la Zona Franca, especialmente en Singapur, un destino clave para empresas tecnológicas. La representante recordó que Singapur es “un verdadero sandbox tecnológico”, ideal para validar y desplegar tecnologías avanzadas o disruptivas que, por sus características regulatorias, encuentran mayor facilidad de adaptación en Asia o en Estados Unidos.

Además, se recalcó la importancia de preparar adecuadamente la participación en ferias internacionales, un aspecto que suele subestimarse. Blue Exterior no solo acompaña a las empresas en su estrategia de internacionalización, sino que también diseña planes de comunicación específicos para cada mercado y evento. “No es lo mismo comercializar en Asia que en Estados Unidos; ni el sudeste asiático opera igual que el Asia oriental, ni se trabaja de la misma manera en el norte de África que en Europa”, señaló Baqueiro.

Esta adaptación no solo implica traducción y diseño de materiales, o la mejora de las webs corporativas, sino también la búsqueda activa de financiación para cubrir los costes derivados de esta internacionalización.

La representante concluyó subrayando que este despliegue de herramientas marca un salto cualitativo en la estrategia de Fonafranca y del Proyecto Bluecore. “Es un servicio adaptado a cada necesidad, orientado no solo a emprendedores, sino también a empresas que están listas para crecer y escalar”, afirmó. Con esta nueva estructura, la Zona Franca de Cádiz reafirma su compromiso con la Economía Azul, la innovación y el fortalecimiento del tejido empresarial del entorno.