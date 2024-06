'Yo he estado en Mauthausen', el primer testimonio de un español de los horrores nazis, se presenta en la UCA

La hispanista Sara J. Brenneis, que ha recuperado el primer testimonio de supervivencia de un español, Carlos Rodríguez del Risco, a los horrores nazis, estará este jueves 13 de junio, a partir de las 19.00 horas, en la Sala de los Libros (Edificio Andrés Segovia) para presentar su obra Yo he estado en Mauthausen junto a Francie Cate-Arries, directora de la colección Faro de la Memoria y profesora del College of William & Mary, (Virginia, EE.UU) y Elena Cuasante Fernández, directora del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz.

Profesora del Amherst College (Massachusetts, EE.UU), Brenneis ha documentado la insólita peripecia vital de un joven español desde su exilio republicano a Francia tras la Guerra Civil, a contar en un periódico franquista su experiencia como combatiente contra los nazis, prisionero y feliz liberado del campo de Mauthausen.

El meticuloso trabajo de investigación de la escritora, cotejando con otras fuentes historiográficas cada persona y hecho citado, permite asegurar la veracidad del relato. En su rastreo de fuentes, la autora logró contactar con la hija del autor, Luisa Rodríguez Casado, que ha escrito un emotivo prólogo y ha aportado imágenes de su colección familiar que ilustran el libro.

"(...) tras la muerte de mi padre, su imagen se diluyó, sus desaparecieron y mi familia se dedicó a luchar por sobrevivir con la escasa pensión de viudedad a la que mi madre tenía derecho. A pesar de ello sigo recordando que tuve en mis manos el manuscrito en preciosa caligrafía titulado Yo he estado en Mauthausen, del que intenté leer unas líneas al azar, que entonces me resultaron extrañas y de difícil comprensión. Nunca volví a verlo, mi madre debió de pensar que no era adecuado para una niña de tan corta edad y lo hizo desaparecer junto con otros objetos cuya visión le evocaba recuerdos dolorosos. Tampoco supe que había sido publicado en treinta y cuatro entregas por el diario Arriba. […] Mi sincera admiración por su concienzudo trabajo y mi agradecimiento a Sara, porque, utilizo sus palabras, «las memorias de mi padre han encontrado el camino a casa", escriba Rodríguez Casado en la pieza introductoria de la obra.

Carlos Rodríguez del Risco (Vilanova i la Geltrú, 1907-Santander, 1959), su padre, siguió la tradición militar de la familia. Permaneció fiel a la República tras el alzamiento y se exilió a Francia, donde pasó por los campos de refugiados de Argelés y Gurs, de los que salió para alistarse en la Legión Extranjera Francesa y combatir al ejército nazi, que lo hizo prisionero y lo deportó a Mauthausen. Acabada la Segunda Guerra, Mundial se estableció en Santander, donde se hizo marino mercante y formó una familia.

Sara J. Brenneis es una catedrática de español en el Amherst College desde 2007. Licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas en la Universidad de California, en Berkeley, ha sido investigadora en la Universidad Pompeu Fabra y en la Universidad Complutense. Creció en Wisconsin y actualmente, tras un curso como investigadora en Madrid, se dispone a regresar con su familia a Northampton, Massachusetts.