No habla por hablar. Ya tiene una amplia experiencia con Cádiz y sabe a la perfección lo que esta capital puede dar de sí:“Apostamos por Cádiz al 200%”.

Así se expresa José Carlos Conde, presidente y CEO de Womack Group, empresa que, con ayuda de dinero de fondos de inversión extranjeros, trae bajo el brazo en torno a 30 millones de euros para el proyecto Atlantic que podría ver la luz no antes de 2028.

El mismo Conde confiesa a este periódico que se le encendió la lucecita cuando tuvo conocimiento de “la nueva reurbanización del puerto de Cádiz y todo lo que conlleva . Y eso nos hizo analizar la posibilidad de presentar alguna iniciativa. Nos pusimos a estudiar todos los niveles de target y lineas de negocio industrial y descubrimos que Cádiz tenía unas posibilidades enormes”.

Womack tiene en su haber amplia experiencia con el museo Pompidou de Málaga y el museo ruso de San Petersburgo, así como con la casa natal de Picasso. Nos encargamos de lanzar a la ciudad Málaga al turismo cultural y nos hicimos incluso cargo del Festival de Cine de Málaga”. Esto quiere decir que el proyecto Atlantic no queda en manos de inexpertos.

Confían en las posibilidades que ofrece Cádiz y saben que es una ciudad “con tirón”, como dice Conde, que no olvida en ningún momento que es conocedor del “cariño que la gente le tiene a Cádiz en todos los rincones de España, lo que podría ampliar a su vez el tirón turístico para Cádiz y para su provincia, así como para el resto de Andalucía”

En ese estudio de detalle vieron que Cádiz carece de una oferta cultural complementaria y que, a su vez, cuenta con un puerto que se convierte en la puerta de entrada de 700.000 turistas, “que pronto podrían llegar al millón”, según estimaciones de Conde, que entran en la ciudad a través del mar.

En otras cuestiones, José Carlos Conde afirma que hay muchos que piensan que Cádiz ya tiene bastantes hoteles. “Pues no es así y así quedó demostrado cuando en Cádiz coincidieron dos eventos tan importantes como el Sout Festival y la Sail GP. No había hoteles para tanto evento corporativo. Ahí no valen los apartamentos turísticos. Para eso la ciudad necesita más hoteles”