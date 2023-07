Vecinos y turistas votan por correo en la oficina de Cádiz: "Hay que ser responsables"

En esta campaña electoral, desde que el Presidente del Gobierno anunciara ya que iba a haber elecciones generales en pleno mes de julio, las peticiones de votar por correo se han llegado a disparar con respecto a otros años. Muchos ciudadanos tenían planeadas sus vacaciones por aquel entonces y querían cumplir con su deber, pero sin pasar por alto aquel viaje que hubieran ya programado.

A ello se suma la creencia popular de que si votaban por correo quedarían exentos de ser llamados para participar en una mesa electoral, algo que se desmintió. En la provincia se han incrementado las solicitudes de voto por correo hasta un 41.960, batiendo récords.

A pocos días de que llegue la fecha señalada, la oficina central de Correos de la Plaza Topete es un ir y venir de gente para depositar su voto ya solicitado, mientras los carteros aumentan sus esfuerzos estos días para dejar en los domicilios toda la documentación, para lo que se ha ampliado el personal. Los ciudadanos tienen de plazo hasta el próximo día 20 de julio para ejercer y se puede hacer en cualquier oficina de Correos, adjutando su Documento Nacional de Identidad.

Por ello, las oficinas permanecerán abiertas este sábado día 15 de julio de 09:00 a 21:00 horas y el domingo 16 de 09:00 a 14:00 horas permitiendo así que todo aquel que lo desee y no se encuentre cerca de su mesa asignada el día señalado tenga otra alternativa para cumplir con su deber. Incluso aquellos municipios donde se celebre la festividad de su patrona, la Virgen del Carmen, por ejemplo en San Fernando y Barbate, adaptarán su horario igual que el resto de localidades de las proximidades.

Vecinos y turistas: "Hay que ser responsables"

Rodolfo y Matilde, una pareja madrileña que están haciendo turismo en Cádiz, acudían a una hora temprana a la oficina de Correos para ejercer el derecho a voto. En cuanto al funcionamiento y afluencia de público aseguraron que "hemos visto colas para solicitarlo, nosotros lo tramitamos todo online, así que no hemos tenido problemas". Han pasado varias veces por la puerta de esta oficina y no habían visto tanta afluencia de usuarios como estaban anunciando. Según comentaba Matilde, "prefiero votar presencialmente en el colegio electoral, pero si no hay otra opción... hay que ser responsables y concienciarnos de elegir a nuestros gobernantes". Otra de las usuarias que se encontraba frente al mostrador comentaba "soy de Cádiz pero resulta que el día 23 de este mes no me encontraré en la ciudad y creo que es mi obligación y derecho de votar". Le preocupa el gran descenso de electores vistas en las elecciones anteriores. Trata de recalcar que "hemos de ser partícipes y decidir nosotros mismos a las personas que mejor lo pueden hacer, evitar que otros puedan decidir por uno mismo". Cuando oyó hace unos meses que convocaban las elecciones generales en verano pensó que "podía ser algo oportunista, pero creo que los asesores del Gobierno pensaron que se trataba del mejor momento para hacerlo".Alberto, también de Cádiz, se encontraba eligiendo las papeletas y cumplimentando el procedimiento que se requiere para votar por la vía de correos. Él se sincera y cree que el voto "tendría que ser un deber más que un derecho". El día 23 no podrá acudir a las urnas por cuestiones laborales, sin embargo, eso no sería motivo para dejar de votar. Considera que "el voto por correo es una manera igual de válida que otras". El día que se produjo el anuncio de la convocatoria electoral automáticamente pensó en el incremento de solicitudes para votar por correos que se produciría, dando mayor flexibilidad a los españoles para cumplir con el ejercicio de la democracia.

Los inconvenientes de los ciudadanos para mejorar

Daniel, un joven madrileño que se encontraba también en las dependencias de Correos, aclaraba que "yo solicité el voto por correo en Madrid ya que tenía programado en los meses de verano viajar por Andalucía". Se trataba de la primera vez que iba a votar por correo y en un primer momento pensó que el procedimiento iba a resultar sencillo. "Al final resultó ser lo que esperaba, un trámite sencillo y sin complicaciones para mí". El inconveniente que destaca es que pidió que la documentación le fuera enviada a Madrid y así entregarlo en la oficina de su barrio. "El día que vine hasta aquí, fui notificado que la documentación había llegado a mi casa". Ante el descenso de electores opina que es muy importante votar pero "actualmente los ciudadanos sufren desencanto por la política".Un grupo de señoras que venía de Córdoba acudían sobre las 10:30 horas a la sede de la Plaza Topete. Su intención era clara, demostrar la importancia y responsabilidad que tienen los españoles a la hora de elegir los representantes que conformarán el futuro Gobierno de la nación. De forma unánime decían que "aquí nos han recibido muy bien y el personal de esta oficina nos han ayudado y también facilitado el procedimiento sobre la entrega de la documentación".

Por otra parte, una de las mujeres del grupo, Manuela, decía que "ya estaba acostumbrada a votar de esta manera porque ha vivido muchos años en Alemania y esta ha sido su manera de votar desde hace mucho tiempo". Una forma igual de válida que la de acudir presencialmente a las urnas. Ella recalca "lo importante porque la decisión está en el pueblo y al final siempre hay muy buenos resultados".