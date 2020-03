Los voluntarios que se presentaron no están teniendo que ser utilizados por ahora

El Ayuntamiento de Cádiz había abierto una convocatoria para recibir voluntarios para Protección Civil que sirvieran de apoyo en las tareas que podía llevar a cabo este cuerpo. Las previsiones han superado en mucho las expectativas y ahora mismo hay muchísima gente que espera la llamada. Sin embargo, no ha sido movilizada porque como explica el coordinador de Protección Civil, ahora mismo la demanda de servicios que tienen se cubre con los efectivos que ya hay y que están formados.

Calvo se ha dirigido a todos los voluntarios que han querido formar parte del cuerpo para explicarles que su activación no es fácil porque, entre otras cosas, no les está permitido reunirlos para una mínima formación.Así, explica no hay equipos de protección individual y mascarillas para todos por lo que no se les puede enviar a hacer funciones a sitios donde se desconoce lo que se pueden encontrar.

Así, también les explica que los servicios se están cubriendo con los voluntarios ya existentes “que están formados, tienen ropas de trabajo y protección y están acostumbrados a nuestros procedimientos más generales”.

En este escrito señala que las noticias verificadas que les llegan desde la sanidad pública “el número de casos positivos en nuestra ciudad es muy bajo o casi nulo, en comparación con otras ciudades, donde la pandemia está haciendo estragos”.

Por ello, asegura que mantener las medidas de confinamiento es lo mejor que se puede seguir haciendo.También pide que a las personas que no terminan de concienciarse sobre la gravedad “por la que estamos atravesando, debemos protestarle y no mirar para otro lado”.