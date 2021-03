Un voluntario ambiental estalla, impotente ante un gran vertido de toallitas en el litoral de Cádiz, a las puertas del parque natural

"Nos rendimos, nos rendimos de limpiar aquí... Siempre el Ayuntamiento con que es competencia de Costas, y Costas, con que es del Ayuntamiento, y mientras tanto, mientras nos peleamos, tenemos la Bahía de Cádiz, un sitio como este, tan bonito, así, anegado de toallitas, anegado de mierda".

Quien habla desde la impotencia ante la "dejadez de las administraciones" es Álvaro Boto, un joven marino mercante gaditano de 24 años. Lo hace en nombre propio y de sus compañeros. Desde hace cuatro años participa como voluntario ambiental en Zero Waste, un colectivo sin ánimo de lucro que organiza quedadas para recoger basura, sobre todo plástico, en diferentes puntos y municipios del litoral de la Bahía de Cádiz. No están constituidos como asociación. Funcionan puntualmente a través de redes sociales y de Whatsapp. Vienen actuando en Cádiz, San Fernando, Puerto Real, El Puerto y Jerez y está compuesto, sobre todo de estudiantes.

El descubrimiento el pasado domingo de una enorme mole de toallitas de aseo mezcladas con algas en una playita situada a las puertas del Parque Natural de la Bahía de Cádiz, muy cerca de la planta de transferencia de basura y del punto limpio de la capital gaditana, hizo que estallase de indignación en un vídeo que se ha hecho viral.

"Todos los días sube la marea y nadie lo recoge, una capa de 50 centímetro de algas mezclada con toallitas... nos vamos, no podemos hacer nada... cormoranes muertos, no podemos hacer nada", dice Álvaro, derrotado. "De verdad que tengo ganas de llorar, no me gusta hacer estos videos, pero ¿qué hacemos los chavales de Cádiz?, ¿con qué esperanza vamos a limpiar?. Esto, ¿de qué sirve?, hacer una quedada para recoger tres plásticos, ¿de qué sirve?, si aquí se necesita maquinaria industrial...", se pregunta el voluntario. En el video sólo aparece un ejemplar muerto de somormujo lavanco, pero él asegura que había más y el cadáver de un cormorán.

"Por Dios, las instituciones... basta ya de hacernos perder el tiempo; basta ya, nos estamos cansando de querer luchar contracorriente; basta ya de procesos burocráticos; hay que cambiar ya", denuncia frente a la cámara. En este caso, la denuncia se refiere a un episodio registrado en este municipio, pero la inacción de las administraciones la considera Álvaro extensible a toda la comarca

Ante la enorme repercusión del vídeo, Álvaro, que ya planea volver a embarcarse en breve, se confiesa a este periódico bastante abrumado. "No, no hemos recibido todavía ninguna llamada de ninguna administración", responde, "aunque sí que me consta que los medios de comunicación se están haciendo mucho eco de la situación desde que lo difundí en redes". Tampoco lo han comunicado a la Delegación Territorial de Medio Ambiente ni lo han denunciado ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil. "La verdad es que desconozco cuál puede ser el origen de todas esa acumulaciónd e residuos altamente contaminantes"", confiesa el voluntario ambiental.

Como portavoz de Zero Waste, junto con Irene Meléndez, en octubre del año pasado se reunió con la concejala de Medio Ambiente, Rocío Sáez, quien le trasladó la intención municipal de establecer una colaboración permanente. De hecho, el Ayuntamiento de Cádiz se comprometió a recoger todos los residuos procedentes de cada una de las campañas de recogida. "También nos reunimos anteriormente con David Navarro, pero de momento sólo nos han llamado para repartir unas bolsas de tela en El Piojito", apunta Álvaro.

Desde hace cuatro años, Zero Waste realiza una limpieza al mes y una a la semana de las playas más concurridas entre los meses de julio y septiembre.