El voluntario de Cáritas, otro héroe del coronavirus

Una de las cosas que también ha dejado la epidemia del coronavirus es el reconocimiento a esos cientos de héroes, en su mayoría anónimos, a los que se les ha reconocido su importante labor de atención y ayuda a los demás. Y en ese amplio grupo también tendrían cabida los voluntarios de Cáritas Diocesana. Desde esta institución se valora el papel fundamental que ha jugado el voluntario para lograr el objetivo de que nadie se quedara sin ser atendido en circunstancias tan difíciles como las que han sobrevenido desde marzo hasta aquí.

“Los problemas se han superado con imaginación, inventando soluciones”, trasladan desde la entidad. Imaginación ha habido que echar en aquellas cáritas donde la mayoría, cuando no todos, los voluntarios eran de grupos de riesgo y por tanto no podían tener contacto físico con terceros. “Ha habido parroquias que recurrieron al contacto telefónico o a videollamadas con esas familias; otras han recurrido a terceros, como grupos jóvenes de cofradías o grupos de scouts. Y cuando nada de eso ha sido posible, se ha optado por Protección Civil, Cruz Roja o incluso una red vecinal de apoyo (para que un vecino hiciera llegar la ayuda de alguien que la necesitaba pero no podía acudir a reclamarla, por ejemplo)”, explican. Y es que Cáritas recalca la disposición del voluntariado que en un contexto así “no ha dado un paso atrás” y ha logrado organizarse y adaptar los espacios con inmediatez para que la ayuda no se perdiera a las familias habituales y llegara también a esos nuevos usuarios que en tromba han llamado a las puertas de las parroquias.

De hecho, también se reconoce la labor de los párrocos, “que en muchos casos se han situado a la cabeza de Cáritas, cuando ha habido más problemas de voluntarios”, y que han favorecido también la conexión y comunicación entre las parroquias “de modo que si una no llegaba a atender a alguien, otra parroquia se hacía cargo”.

“Nadie se ha quedado sin atender. Además de forma inmediata”, se valora desde Cáritas Diocesana haciendo balance a estos tres difíciles meses que ha vivido la entidad y en los que se ha puesto de manifiesto la importancia del papel del voluntario, que de nuevo ha sido pieza fundamental.