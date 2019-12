“Habría que empezar por las zonas saturadas que apunta el informe de Urbanismo”

“Tenemos constancia desde hace años del problema a través de los contactos periódicos que mantenemos con asociaciones como Cádiz Centro y Mujeres de Acero, donde llegan vecinos a quienes les resulta imposible alquilar una vivienda. Las propuestas de Calle Viva me parecen necesarias, pero deberíamos de participar muchos más colectivos”, opina Eladio García Castro, portavoz de Vivienda de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha).

“La moratoria resulta imprescindible y urgente, en tanto que no se aprueba la ordenanza que regula las viviendas con fines turísticos. Ya la solicitamos en las alegaciones que presentamos al Plan Municipal de Vivienda. Se trata de un fenómeno con una gran capacidad de expansión: vuelos baratos, anuncios en internet que llegan a cualquier rincón del mundo y unos beneficios mucho mayores que los que proporciona un alquiler residencial”.

“El estudio que elaboró el Ayuntamiento es bastante exhaustivo y tiene suficientes datos como para una ordenanza municipal que regule este fenómeno y que ningún gaditano se quede sin vivienda. Y que el centro de Cádiz y algunas zonas de playa no se conviertan en un decorado”.

“Habría que redactar esa ordenanza, sacarla a exposición pública, y todo eso entraña un tiempo. Por eso, entretanto, es necesaria y urgente una moratoria, como se ha establecido Barcelona. Sobre todo empezando por las zonas que aparecen ya al límite o cerca en el informe de Urbanismo. Zonas como la comprendida entre la Plaza de Mina y San Francisco, La Viña o algunas cercanas a la playa. Y no se trata de prohibir nada. No estamos en contra del turismo, de que vengan, cuantos más, mejor. Pero que se alojen en hoteles, que generan empleo y necesitan personal Una vivienda turística no necesita nada de eso”.

“Una tasa turística, como en Baleares, sería útil para poder recuperar algo. Pero no es lo más importante. Y no sólo sería aplicable a las VFT, sino también al resto de los turistas que se alojan en hoteles. Porque quienes se alojan no pagan impuestos municipales y sin embargo sí que generan gastos. Y satisfacer las necesidades de cientos de miles de turistas no es barato para un Ayuntamiento...”

“Puede llegar el momento en el que no haya viviendas en alquiler. Cádiz está detrás de Málaga y Sevilla, con los alquileres más caros. La oferta, además, es escasísima. Y no tenemos la capacidad de construir más viviendas. Las VFT han acelerado la subida del precio de los alquileres, se lo han puesto todavía más difícil al gaditano. Por eso lo primero es la moratoria y si luego llega la ordenanza, bienvenida sea.