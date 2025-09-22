Visita guiada de José María Díez a su exposición en la Sala Rivadavia de la Diputación de Cádiz

Visita guiada de José María Díez a su exposición en la Sala Rivadavia de la Diputación

El artista José María Díez realizará el próximo jueves 25 de septiembre, a las 18:30 horas, una visita guiada por su exposición ‘El paisaje interior’, que está abierta al público en la Sala Rivadavia de la Diputación de Cádiz. Díez acompañará a los espectadores comentando la obra expuesta y aportando claves e información de primera mano, lo que ayudará al público a comprender mejor y disfrutar más del trabajo de este autor.

Esta visita guiada será de entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

José María Díez es natural de Almendralejo, Badajoz, pero vive y trabaja en Cádiz desde hace casi 20 años. Aunque en otros momentos de su trayectoria artística ha trabajado con otras técnicas pictóricas, actualmente está volcado en el dibujo, trabajado a base de grafito sobre papel, desarrollando un paisajismo muy particular y claramente reconocible.

La Sala Rivadavia se halla en la calle Presidente Rivadavia, 3 de la capital gaditana. Su horario habitual de apertura es de martes a viernes, de 11:00 a 13:30 horas y de 18:30 a 21:00 horas; los sábados, de 11:00 a 14:00 horas; y los lunes, domingos y festivos, cerrado. La muestra ‘El paisaje interior’ se puede visitar hasta el día 4 de octubre.