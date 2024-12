Bomberos del Consorcio realizaron en la tarde del jueves una salida atípica. La misión era rescatar a un perro que se encontraba en el poyete exterior de una ventana en la sexta planta de un edificio de viviendas de la calle Caracolas de Cádiz. Los efectivos comprobaron que en la vivienda no había nadie y que la persiana estaba bajada por lo que el animal, bastante asustado, no podía entrar en el piso. Los bomberos lo rescataron con una autoescala y lo introdujeron en la vivienda, dejando cerrada la ventana para que la mascota no pudiera volver a salir.