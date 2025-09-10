La Policía Nacional detiene a otra persona por los incidentes en la huelga del metal en Cádiz

La Policía Nacional en el marco de la operación 'Fuego' ha detenido en la mañana de este miércoles a un hombre como presunto autor de diversos delitos cometidos durante los incidentes registrados en la manifestación de la huelga del metal del pasado 18 de junio en Cádiz.

Los agentes han podido identificar y detener al individuo, al que se le atribuyen graves acciones contra el orden público y la seguridad ciudadana. Según se ha podido acreditar, el detenido participó activamente en los altercados, siendo uno de los responsables de prender fuego a una lona colocada en la vía del tren con el objetivo de interrumpir el tráfico ferroviario. Asimismo, arrojó contenedores de vidrio para utilizar las botellas como proyectiles contra los agentes y lanzó piedras contra las unidades policiales desplazadas a la zona.

El individuo, que se encontraba con el rostro cubierto con una braga tubular para evitar ser reconocido, eleva a 25 los detenidos por esos incidentes.