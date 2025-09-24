Importantes retenciones por un accidente de tráfico en la autovía que une Cádiz con San Fernando
Se ha producido una colisión múltiple en cadena sin heridos
Los temas pendientes del puente de la Constitución de Cádiz, diez años después
El acceso a Cádiz por la CA-33, la autovía que une la capital con San Fernando, está siendo complicado a primera hora de este miércoles. Según informa la Dirección General de Tráfico en su perfil en X (antes Twitter), un accidente de tráfico ha provocado retenciones de más de 3 kilómetros en la principal carretera que une ambas ciudades de la Bahía.
El servicio de Emergencias 112 comenzó a recibir llamadas de aviso a las 7:45 horas por una colisión múltiple y en cadena con varios vehículos implicados ocurrida entre los kilómetros 4 y 5 de la CA-33, en el carril izquierdo sentido Cádiz. Afortudamente, efectivos de la Guardia Civil también desplazados en la zona confirman que no se han producido heridos.