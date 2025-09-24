El acceso a Cádiz por la CA-33, la autovía que une la capital con San Fernando, está siendo complicado a primera hora de este miércoles. Según informa la Dirección General de Tráfico en su perfil en X (antes Twitter), un accidente de tráfico ha provocado retenciones de más de 3 kilómetros en la principal carretera que une ambas ciudades de la Bahía.

El servicio de Emergencias 112 comenzó a recibir llamadas de aviso a las 7:45 horas por una colisión múltiple y en cadena con varios vehículos implicados ocurrida entre los kilómetros 4 y 5 de la CA-33, en el carril izquierdo sentido Cádiz. Afortudamente, efectivos de la Guardia Civil también desplazados en la zona confirman que no se han producido heridos.