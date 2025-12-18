Los gaditanos por fin podrán ver cómo luce su Cádiz convertida en la París de la Comuna. Escenarios como la Plaza Argüelles, donde se rodó una batalla o plaza de Candelaria aparecerán disfrazadas de la capital francesa en la nueva serie que cuenta la historia de joven de uno de los detectives más famosos de la historia, Sherlock Holmes. La serie dirigida por Guy Ritchie se estrena el próximo 4 de marzo de 2026 en Prime Video. El rodaje de esta serie, que también pasó por Jerez, dejó un impacto de 2 millones de euros en la ciudad. En el tráiler recién estrenado por Amazon puede verse un fragmento de la batalla grabada en Argüelles y alrededores en el segundo 57.