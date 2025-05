El de un vertedero ilegal lleno de basura, muebles, colchones viejos y escombros. Este es el estado en el que se encuentra un solar del recinto exterior de la Zona Franca contiguo al que ocupaba el antiguo Hiper Cádiz. Depositar escombros en lugares no autorizados y abandonar muebles, electrodomésticos o enseres en la vía pública está sancionado con entre 100 y 750 euros. Además, ser reincidente en estas infracciones tipificadas como leves las convierten en graves, con multas de entre 751 euros y 1.500. Por último, estas conductas pueden convertirse en muy graves si hay reincidencia en la comisión de faltas graves en un año, de manera que las sanciones se elevarían entre los 1.501 y 3.000 euros. Desgraciadamente este no es el único solar que se encuentra en este lamentable estado en una ciudad donde abandonar enseres en la misma calle y deshacerse de los escombros depositándolos en cualquier lugar es ya una tradición, se ve que no suficientemente perseguida por la Policía Local.