Los estibadores se han vuelto a quejar ante la Autoridad Portuaria de Teófila Martínez de que se use el suelo portuario para otra cosa que no sean movimientos marítimos La APBC ha cercado una parte importante del Muelle Marqués de Comillas y ha obligado a los estibadores a hacer acopio de la carga que debe ir destino a Canarias a depositarla en el Muelle Ciudad

Los estibadores hacían llegar a este periódico en días pasados un vídeo de la zona acotada por la Autoridad Portuaria para la celebración de los actos y eventos paralelos a la regata de la Sail GP. El sector no se muestra en contra de este tipo de eventos que la ciudad necesita, ya que crean riqueza y puestos de trabajo aunque sí se quejan, y así se lo han hecho saber a la APBC y a Teófila Martínez como presidenta del ente portuario, de que este tipo de celebraciones y eventos les supone un obstáculo para que puedan desarrollar con normalidad su trabajo.

Y la cosa no que da ahí sino que estiman que esta práctica que se está convirtiendo en más habitual de lo deseado podría provocar accidentes ya que conviven peatones y el paso de camiones con carga pesada.