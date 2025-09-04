La 30 edición del Festival Internacional de Folklore Ciudad de Cádiz llenado el centro de la capital de bailes y música durante la tarde de este jueves con el desfile de grupos participantes. A partir de los 19 horas, todos los conjuntos han partido de la plaza de San Juan de Dios para proseguir por Pelota, plaza de la Catedral, Compañía, Plaza de las Flores, Columela, Plaza del Palillero, Columela, San Francisco, plaza de San Francisco, Plaza del Cristo de la Vera Cruz, Rafael de la Viesca y plaza de España.

Posteriormente, a las 21 horas se ha celebrado la gala inaugural en el Baluarte de la Candelaria con la participación de todos los países que están representados en el Festival Internacional de Folklore Ciudad de Cádiz.