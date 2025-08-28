'La vida de Brian' se proyectará el próximo viernes en la plaza de España, en Cádiz

El Festival de Cine Documental de Cádiz Alcances invita este viernes a disfrutar de una de las comedias más célebres de la historia del cine: La vida de Brian, de los Monty Python. La cita será en la plaza de España a las 22 horas, en una sesión de acceso libre hasta completar aforo.

La proyección forma parte del ciclo veraniego Clásicos a la fresquita, que se ha estrenado este verano en Cádiz y que ha incluido un espacio para el programa Orgullosos de nuestra historia, que este año está dedicado a la herencia de la Roma clásica en Cádiz. Tras la proyección de la película Julio César el pasado mes de julio en la plaza Reina Sofía, el ciclo llega ahora a su segunda y última entrega con un film que ha marcado generaciones por su ingenio, irreverencia y capacidad crítica.

Estrenada en 1979 y dirigida por Terry Jones, La vida de Brian (Monty Python’s Life of Brian) combina sátira y humor absurdo para contar la historia de Brian, un hombre que nace el mismo día que Jesucristo y que, por una sucesión de equívocos, acaba viviendo una vida paralela al Mesías. El film, que se proyectará doblado en español y no está recomendado para menores de 12 años, es considerado un hito en la comedia británica y una de las obras más brillantes de los Monty Python, con un reparto encabezado por John Cleese, Michael Palin, Graham Chapman, Eric Idle, Terry Gilliam y el propio Jones.

Con esta última cita, Alcances cierra su programación veraniega y calienta motores para el arranque del festival el próximo 26 de septiembre en una edición marcada por una importante presencia andaluza.