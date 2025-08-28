'La vida de Brian' se proyectará el próximo viernes en la plaza de España, en Cádiz
Forma parte del ciclo veraniego 'Clásicos a la fresquita', que incluye un espacio dedicado al programa 'Orgullosos de nuestra historia'
La cita será a partir de las 22 horas
El Festival Cádiz Romana se celebrará del 19 al 28 de septiembre
El Festival de Cine Documental de Cádiz Alcances invita este viernes a disfrutar de una de las comedias más célebres de la historia del cine: La vida de Brian, de los Monty Python. La cita será en la plaza de España a las 22 horas, en una sesión de acceso libre hasta completar aforo.
La proyección forma parte del ciclo veraniego Clásicos a la fresquita, que se ha estrenado este verano en Cádiz y que ha incluido un espacio para el programa Orgullosos de nuestra historia, que este año está dedicado a la herencia de la Roma clásica en Cádiz. Tras la proyección de la película Julio César el pasado mes de julio en la plaza Reina Sofía, el ciclo llega ahora a su segunda y última entrega con un film que ha marcado generaciones por su ingenio, irreverencia y capacidad crítica.
Estrenada en 1979 y dirigida por Terry Jones, La vida de Brian (Monty Python’s Life of Brian) combina sátira y humor absurdo para contar la historia de Brian, un hombre que nace el mismo día que Jesucristo y que, por una sucesión de equívocos, acaba viviendo una vida paralela al Mesías. El film, que se proyectará doblado en español y no está recomendado para menores de 12 años, es considerado un hito en la comedia británica y una de las obras más brillantes de los Monty Python, con un reparto encabezado por John Cleese, Michael Palin, Graham Chapman, Eric Idle, Terry Gilliam y el propio Jones.
Con esta última cita, Alcances cierra su programación veraniega y calienta motores para el arranque del festival el próximo 26 de septiembre en una edición marcada por una importante presencia andaluza.
También te puede interesar
Lo último
Contenido ofrecido por Sotogrande
Regístrate para recibir este boletín quincenal que abundará en una idea de la que se habla poco: tener críos puede ser muy divertido.